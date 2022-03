Te revelamos curiosidades de Toni Collette la protagonista de ‘Sabes quién es’

Desde que se estrenó ‘Sabes quién es’, el nombre e imagen de su protagonista Toni Collete ha tomado una mayor proyección. Y es que esta actriz se ha sabido destacar en la industria tras su impecable talento y capacidad para transmitir emociones que traspasan la pantalla.

Y es que en esta exitosa producción de Netflix cuenta con un increíble elenco en el que destaca esta mujer que además dio sus primeros pasos en la actuación desde muy joven y siempre supo cómo marcar la diferencia a través de su versatilidad y ganas de ir más allá con cada uno de los proyectos en los que ha estado presente en la gran pantalla y ahora el servicio streaming.

Pero, sin duda, uno de los mayores retos que esta estrella de Hollywood ha logrado es el de quitarse la etiqueta de “actriz humorística”, pues ella siempre había apostado por las comedia, pero no fue sino hasta hace algunos años que ha logrado destacar en el género del drama, acción e incluso tramas más densos, policiales y que causan un impacto como este caso.

Curiosidades de Toni Collette la protagonista de ‘Sabes quién es’

Por eso, el nombre de Toni Collette está cobrando cada vez más fuerza, sobre todo desde el estreno de Netflix de ‘Sabes quién es’, pues con ella revivió gran parte de su trayectoria en la que no ha faltado el éxito. Y es que ella se ha mantenido imparable, tanto que no hay quien no reconozca su potencial y sus ganas de estar siempre activa y dispuesta a asumir cualquier rol que le permita ir siempre más allá.

A sus 45 años esta mujer no solo ha engalanado cada historia con su histrionismo, sino que también ha abarcado todas las corrientes artísticas que van desde el cine hasta el teatro. Su pasión ha sido tal que ella tomó la decisión de dejar la escuela para dedicarse por completo a este mundo en el que siempre ha brillado debido a su entrega, tanto que sí decidió formarse en el Australian Theatre for Young People y desde ahí el resto es historia.

Y es que Collette ha formado parte de proyectos como: Muriel’s Wedding, The Hours , About a Boy , Changing Lanes , Little Miss Sunshine , Hitchcock, entre otras producciones en las que incluso tuvo la oportunidad de interactuar con Anthony Hopkins y Russell Crowe con quienes hizo su debut cinematográfico en la película de comedia llamada The Efficiency Expert y que se estrenó en 1992.

Por i fuera poco, ella ha sido reconocida por la industria hasta el punto que estuvo nominada a los Premios Oscar como Mejor Actriz de Reparto tras su interpretación en ‘El sexto sentido’, siendo la madre del niño que lograba ver eventos paranormales, pero pese a que no obtuvo la anhelada estatuilla, ella pudo destacar y ser reconocida por el resto de sus colegas.

Luego de todo ello, Toni Collete ha labrado un camino en el que no ha faltado la disciplina, entrega y pasión, de ahí que en ‘Sabes quién es’ todos se han sentido atraídos a la trama debido a su impecable manera de generar intriga con su papel de una madre que oculta su pasado solo para defender el presente y futuro de su hija.