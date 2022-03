Nailea Norvind prueba que nunca es tarde y a sus 52 años confiesa que pertenece a la comunidad LBGT

A sus 52 años Nailea Norvind decidió hablar sobre su orientación sexual y con mucho orgullo manifestó que pertenece a la comunidad LGBT.

Norvind es una de las actrices más recordadas en México tras su amplia trayectoria en las pantallas donde destacó con producciones como ‘Amigas y rivales’, ‘Quinceañera’ y ‘Abrázame muy fuerte’, donde brilló como villana.

La artista dejó claro que la edad no es una razón para frenar y ocultar la realidad de cada quien.

Aunque se ha alejado de las telenovelas ella sigue marcando su presencia en las redes sociales donde se muestra muy auténtica, libre de poses y hasta sin maquillaje.

Durante una entrevista con Mara Patricia Castañeda reveló que bisexual y que esta orientación es “algo frecuente” en su familia.

“Totalmente ad-hoc a las norvind, la bisexualidad ha estado en nuestra familia, no sé si mi abuela… yo creo que hasta mi abuela no nos quiso contar, pero mi mamá era una mujer bisexual. Yo pues solo me han conocido parejas hombres, pero siento esa orientación dentro de mí, porque tenemos lo femenino y lo masculino en nosotros”, dijo.

Su comentario surgió luego de que la periodista le mencionara el beso de su hija Tessa con Marian Rui, el cual causó revuelo en redes sociales.

Nailea recalcó que en su familia están libres de prejuicios y todos se aceptan tal y como son, dejando claro que el amor es lo que prevalece.

Asimismo, recordó su beso en la película ‘El club de los idealistas’ con la actriz Claudia Ramírez pues prefiere los personajes diversos.

“Me gusta que mis personajes siempre tengan su atractivo visual y su… es que ya no quiero decir su ‘hombre’ porque ¿y si me ponen a una mujer? el chiste es que sigamos dando lo vital que hay en nosotros, lo diverso… yo no creo en las etiquetas, yo no creo en que nos cataloguen de ninguna forma, yo solo admiro que puedas vivir acorde a lo que estás necesitando”, aseguró.

— Nailea Norvind