Adamari López responde a quienes se burlan de su cuerpo e inspira amor propio

Hace varios días Adamari López tomó la valiente decisión de exhibir su cuerpo en bikini y mostrar su abdomen al natural después de la transformación física que la dejó con 20 kilos menos, algo que le trajo muchas críticas.

Entre burlas y comentarios despectivos, muchos internautas hicieron alusión a la flacidez de su torso, algo a lo que ella estaba consciente que iba a exponerse pero lo hizo dar una lección.

“Yo vi la foto y dije, ‘¿sabes qué? La voy a subir’ porque yo no tengo complejo de quién soy. Eso es lo que me quedó entre la maternidad y la gordura”, dijo con mucha sinceridad en una reciente entrevista con Molusco TV, citada por People.

La boricua de 50 años en vez de optar por la solución más sencilla a la que recurren varias famosas, de editar su figura con retoques o colocarle filtro a las fotos, quiso mostrarle al mundo su belleza real a los 50 años.

Esto no afectó a la presentadora de Hoy día pues hoy ama su figura más que nunca. “Me veo como me veía cuando era más joven, que me quité años de encima, que me regalé energía, que me regalé positivismo, que me gusto otra vez”, indicó sobre su figura.

“Me siento bien en mi cuerpo sin importar si la barriguita se me ve flacidita por aquí, si el cuello se me ve arrugado por acá… Me gusto, me acepto, me quiero, no vivo bajo los estándares de que la gente quiere que uno esté todo el tiempo perfecto. Vivo para mí y estoy contenta conmigo”, añadió.

Adamari López derrocha amor propio

De igual manera, la también protagonista de importantes producciones como Gata Salvaje y Alma de hierro, aseveró que no le importa que la critiquen por como es.

“Esa es mi realidad, yo no quiero tapar el sol con una mano. Eso no es lo que yo quiero ni lo que pretendo. Yo me voy a mostrar tal cual soy, con los sacrificios que he hecho”, finalizó.