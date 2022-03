Sasha Sokol es criticada por no contar antes su verdad y se demuestra que la sociedad no ha entendido nada

Han pasado más de 30 años de la relación que tuvo Sasha Sokol con el productor Luis de Llano, cuando apenas tenía 14 años y él 39.

Una edad en la que la madurez de una mujer no ha terminado de florecer y se sigue siendo una niña, por lo que la manipulación se puede dar muy fácil.

La sociedad se ha encargado de criticar en estos casos a la víctima y no al victimario. Son muchas las mujeres que han decidido callar por temor a estos mismos prejuicios, por temor al rechazo, a sentir vergüenza, por no darse cuenta del abuso o simplemente por no confiar en la justicia.

En el caso de Sasha le tomó unos cuantos años para entender que tan solo era una niña de 14 años cuando Luis decidió seducirla.

A pesar de sus declaraciones, algunos internautas decidieron desestimar su denuncia por no haber hablado antes, demostrando que todavía falta mucho camino por recorrer para que terminen este tipo de delitos.

“Mmmm pues hace tiempo ella comento también que estaba muy enamorada de este señor y que su mamá se la tuvo que llevar a Estados Unidos por lo mismo. Así que, yo tengo mis dudas. Además 40 años después quiera hacer la denuncia?? Si a los 14 nadie le iba a creer, por qué no lo hizo a la mayoría de edad??”, “Disculpen pero no la creo y si se calló no fue x miedo sino fue porque no quería perder los beneficios que le daba ser la mimada del productor entre ellos fama y seguro muchos regalitos”, “La verdad es que en este caso no veo el abuso.. Hay niñas víctimas.. Pero en ella no veo eso.. Si el hombre era grande pero no la forzó”, “No es que se ataque a Sasha pero dejar pasar tanto tiempo porque no lo hizo antes, pero mientras es famosa y con dinero”, fustigaron.

— Internautas