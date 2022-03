Los peinados de Rihanna también son un acierto durante su embarazo: mira sus mejores estilos

Looks de Rihanna embarazada La artista pop sigue cautivando con sus apuestas de moda.- Instagram

Rihanna se encuentra en uno de los momentos más importantes de su vida, pues están en la dulce espera de su primer bebé y si algo ha marcado su embarazo, es el increíble estilo con el que se ha mostrado.

Desde hace varios años, la cantante se ha mostrado como uno de los mayores referentes de la moda, no solo por los atuendos que luce con cada aparición pública, sino por incursionar en la industria de la moda como una empresaria dueña de una marca de gran éxito.

Rihanna no tiene miedo a experimentar con todo tipo de estilos y mezclar looks de diversas tendencias, por eso no solo su ropa es la que da de qué hablar en todo momento.

Los peinados de la artista forman parte fundamental del estilo de la cantante, quien no duda en experimentar con cualquier tipo de corte, textura y hasta tocados que marcan una tendencia.

Esto lo ha demostrado en los últimos meses, pues cada uno de sus looks viene acompañado de un gran hair style, por lo que no sería extraño que muchas de sus propuestas se vuelvan una tendencia.

Estos son los mejores peinados que ha llevado Rihanna

La media coleta nunca pasará de moda

Uno de los peinados que más ha lucido Rihanna en esta etapa es la media coleta, un estilo ideal para despejar el rostro, lucir estilizada y seguir mostrando el largo del cabello.

Ondulado estilo ola

Este estilo está en tendencia y muchas mujeres lo lucen para diversas ocasiones. Rihanna no desaprovechó la oportunidad de lucir este peinado con un volumen llamativo.

Estilo Cleopatra

Los accesorios siempre son válidos y la artista no tiene miedo a combinarlos. Los tocados al estilo de Cleopatra la han hecho lucir como toda una diosa.

Rizos y gorra

Los looks urbanos son los favoritos de la cantante y, por eso, las gorras forma parte esencial d su guardarropa, puede combinarlas con prendas muy femeninas y delicadas.