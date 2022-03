La confesión de José Miguel Viñuela tras supuesto quiebre entre Pamela Díaz y JP Cretton

José Miguel Viñuela realizó un nuevo live junto a María ‘Nené’ Vilches, en donde conversaron con Karen Doggenweiler.

En ese marco, uno de los temas tratados fue el supuesto quiebre entre Pamela Díaz y Jean Philippe Cretton.

Esto luego que Viñuela recordara que animó un Festival de la Vendimia junto a “La Fiera”.

“Una vez nos llamaron y nos contrataron con la Pamela Díaz. El único problema es que la Pamela Díaz no sabía leer una tarjeta, entonces nos demorábamos cuatro horas en terminar el festival en esa época. No sabía leer una tarjeta, Karen”, bromeó el animador.

Tras esto, Doggenweiler le preguntó si él conversaba con Díaz. “Si, siempre”, le respondió Viñuela, aunque precisó que durante las últimas dos semanas no habían dialogado.

“Han pasado hartas cosas en su vida”, le señaló Karen.

“No me he atrevido a llamarla, no he querido preguntar nada. Tú sabes que soy súper respetuoso en ese sentido”, apuntó el animador.

Finalmente, Doggenweiler señaló que había saludado a Díaz para su cumpleaños. “Ídola la Pame, súper amiga”, concluyó.

Revisa el live