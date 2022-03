Flores, secadores y hasta televisores: los regalos que dio Andrea Valdiri en el Día de la Mujer

Fiel a su estilo, Andrea Valdiri celebró el Día Internacional de la Mujer. La creadora de contenido salió por las calles de Barranquilla a repartir regalos a varias mujeres que se encontró en el camino, sacándoles una sonrisa y hasta un par de lágrimas de felicidad.

Esta no es la primera vez que la famosa demuestra que tiene un corazón gigante y que le encanta ayudar a las personas, por los que muchos consideran que es una de las pocas influencers que se interesa mucho en las labores sociales.

A través del formato de las historias en Instagram, la también bailarina compartió la grabación donde primeramente fue a comprar muy entusiasmada los regalos tales como: televisores, secadores, rosas, horno microondas y hasta licuadoras.

Andrea Valdiri demuestra una vez más que tiene un gran corazón

“Vamos a sorprender a varias mujeres, vamos a alegrarles, quiero ver sonrisas. A las mujeres nos gusta que nos hagan sentir especiales”, partió diciendo Andrea Valdiri en la grabación.

La empresaria se encontró con mujeres trabajando, estudiantes, caminando por la calle e incluso visitó a su mamá para regalarle una licuadora. Algunas de ellas se emocionaron hasta las lágrimas y en otras su expresión de sorpresa fue de mucha alegría para ‘La Valdiri’.

La cuenta en Instagram dedicada a la farándula colombiana @rastreandofamosos compartió el video de famosas y los usuarios aplaudieron su noble gesto.

“Podrá tener polémicas y descaches pero ella hace labor social, lo que muchos no hacen”, “la única influencer que de verdad vale la pena”, “lo bueno es que ella lo hace para ver una sonrisa, eso vale la pena”, y “esta mujer tiene un corazón muy bello”, fueron algunos de los comentarios.

Es de recordar que hace poco celebró el cumpleaños número 11 de su hija mayor, Isabella. Para la especial fecha, la influencer se llevó a varias amigas de la pequeña a un espectacular viaje en avión privado hasta el Eje Cafetero.

Además, a cada una de las invitadas la sorprendió con un espectacular regalo: un iPad. Las niñas no lo podían creer, e incluso en ese momento, los usuarios bromearon diciendo que querían ser amigas de Isabella.

Así luce Isabella, como toda una mini modelo. Foto: Instagram @valdiriisabella

La influencer aconsejó a las jóvenes que no se afanen por operarse

Para nadie es un secreto que Andrea Valdiri se ha practicado múltiples operaciones en su cuerpo. Por tal motivo, un consejo de su parte para no someterse a intervenciones quirúrgicas suena irónico.Sin embargo, la bailarina tuvo unos argumentos muy válidos para ofrecer su recomendación, pues considera que todo debe hacerse en una edad adecuada.

Sentada en un vehículo mientras Felipe Saruma iba al volante, la creadora contenido partió diciendo: “A mí me pasan unas cosas por imprudente que yo digo ‘Dios mío, ábreme la tierra y entiérrame de cabeza’”.

En esa línea, Andrea Valviri contó que conoció a una “pelada” tenía una edad muy distante de la que ella se imaginó. “Yo hablaba con ella como si tuviera como 30 años, yo me imaginaba esa edad por el aspecto que le veía (...) No, la chica tenía 18 años”, dijo sorprendida.

Seguidamente se refirió a las niñas de 17, 18 y 19 años, a quienes les recomendó cuidar su imagen a dicha edad. “No sé cuál es el afán que tienen de verse mayores. Yo pienso que todo en la vida es etapas. Se aplican mucho maquillaje cuando a esa edad la piel es divina”, dijo.

“El consejo que le doy a todas estas chicas que me están viendo es que no se afanen por operarse, porque hay una edad en la que todavía no han terminado de desarrollarse algunas partes del cuerpo. No se estén operando ni pintando el cabello que se lo maltratan, no se estén pintorreteando, vivan esa etapa tan bonita, esa flor, de los 18 años que es un espectáculo”, continuó Valdiri.

Finalmente expresó: “Yo tengo 30 años y me quiero ver de 18 (...) Cada etapa tiene su propia belleza, no corras, no te adelantes mi reina linda”.