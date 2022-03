Adamari López habla de su pérdida de peso: qué la motivó y cuánto más quiere rebajar

A base de alimentación saludable e intensas rutinas de ejercicios, en dos años Adamari López parece una persona distinta por los mejores hábitos en su estilo de vida y por supuesto, la figura de la que hoy hace alarde.

Sin embargo, la boricua reconoció en una reciente entrevista que el camino no ha sido fácil. Para llegar donde está ahora ha tenido que hacer muchos sacrificios y planea seguir en ese rumbo porque todavía falta para su versión ideal.

“Yo sabía que estaba gordita, pero no me daba cuenta tampoco cuán gorda me veía hasta ahora que estoy flaca y veo las fotos”, dijo con mucha sinceridad en una charla con El Molusco, citada por People.

En esa conversación aseguró que llegar a pesar 150 libras, lo que es igual a 68 kilos, la limitó en varios aspectos su vida. Por ejemplo, a nivel profesional dejó de recibir oportunidades estelares porque no se veía tan bien en televisión.

“Me veía limitada en cosas de trabajo, no porque nadie me lo decía pero lo sabes, no hay las mismas oportunidades”, aseveró.

“A veces que invitan a presentar arriba del escenario a las que están más flacas pero no necesariamente a las que tienen sobrepeso porque estéticamente no se ve bien. A menos que interpretes papeles de gordito las oportunidades son más limitadas por más talento que tengas”, confesó.

La motivación de Adamari López para perder peso

Sin embargo, ese no fue el único inconveniente en su vida pasada. La protagonista de telenovelas como Alma de hierro y Bajo las riendas del amor afirmó que la falta de energía y el mal humor producto de sus hábitos no la hacían sentir bien consigo misma.

“Cuando ya tenía a Alaïa sentía que no podía hacer las mismas cosas que hacía antes, no tenía energía, me sentía todo el tiempo cansada. Lo que quería era llegar y acostarme a dormir o comer hasta que me sintiera satisfecha y ya no tenía ánimo de más nada. No lo decía pero no me sentía bien”, admitió.

Actualmente Adamari López pesa 106 libras (48 kilos) pero su ambición es llegar a pesar 100 libras. “Quisiera llegar a las 100, pero me está costando trabajo esas 6 libras que quiero rebajar”, finalizó.