Las 10 canciones más premiadas y que no pueden faltar en tu Playlist

Que un cantante alcance la fama mundial no es cosa fácil, mucho menos que con su estilo, interpretaciones, videoclips y temas musicales pegajosos logren hacer historia y llenarse de premios.

En los años 80 eran las disqueras que se empeñaban que un artista con un tema musical se impusiera en las emisoras de radio.

En la actualidad, las redes sociales y las plataformas digitales hacen que un artista sea el que muestre su música y el público decida qué escuchar.

Son las visualizaciones y los clips en las plataformas digitales que colocan a un artista en los primeros lugares en el mundo de la música.

Según la revista OkChicas, 10 artistas destacaron por la interpretación de sus canciones y sus videoclips que han logrado infinidades de premios.

Estas 10 interpretaciones que han hecho historia en la música pop, no deben faltar en tu playlist :

Shallow: Lady Gaga

Shallow fue escrita para la película A Star is Born. La fuerza y belleza de esta canción, interpretada por Lady Gaga y Bradley Cooper, la hicieron colocarse en lo más alto al obtener 81 premios.

La canción fue ampliamente aclamada por la crítica, que alabaron la voz de Gaga y la atmósfera dramática.

La canción se convirtió en un éxito en el mundo luego de su lanzamiento, tras alcanzar el número uno en países como Australia, Austria, Canadá, Dinamarca, los Estados Unidos, Irlanda, Noruega, Nueva Zelanda, el Reino Unido, Suecia y Suiza.

Asimismo, ingresó al top 5 en Alemania, Bélgica, Francia e Italia. Solo en 2019, vendió 10.2 millones de unidades a nivel mundial, con lo que fue la octava canción más vendida de ese año.

Despacito: Luis Fonsi y Daddy Yankee

Hoy en día sigue siendo un fenómeno de la música en español. El artista Luis Fonsi logró que el ritmo latino llegará a todos los rincones del mundo con la canción Despacito. El número de reconocimientos, por esta hazaña, es de 60 premios.

La canción obtuvo un excelente rendimiento comercial, logrando ubicarse en la posición número 1 en más de 80 países y ser la canción con más reproducciones en YouTube en aquel entonces.

Además, hay versiones en diferentes géneros e idioma, la versión en inglés con Justin Bieber llegó al número uno en la lista Hot 100 de Billboard.

Logró cuatro premios Grammy Latinos 2017 por mejor canción, mejor grabación, mejor fusión/interpretación urbana y mejor vídeo musical versión corta.

Dynamite: BTS

El k-pop tiene algo que impacta y emociona a las audiencias. Una canción para pasarla bien y que transmite un mensaje positivo, así es como Dynamite, de la agrupación sudcoreana Bangtan Sonyeondan.

Esta cancion no solo rompió las barreras del lenguaje, sino también récords mundiales al tener 58 premios internacionales.

Shape of You: Ed Sheeran

Ed Sheeran se ha convertido en un gran vencedor al ganar 43 premios, solo con la canción de Shape of You.

Fue la más digital más vendida de 2017 en el Reino Unido y en todo el mundo, con ventas combinadas y flujos equivalentes a la pista de 26,6 millones de unidades.

Blinding Lights: The Weeknd

Desde que The Weeknd dio a conocer al mundo esta canción, no tardó mucho en ganar su lugar en listas de popularidad y derrocar a clásicos que llevaban años posicionados como favoritos. Con esta canción, The Weeknd llevó a casa 40 importantes premios.

En la semana del 13 de marzo del 2021, se convirtió en la primera canción de la historia en mantenerse un año (52 semanas) en el top 10 del Billboard Hot 100.9.

Crazy in Love: Beyoncé

Beyoncé con una mezcla de diferentes géneros, un video histórico que incluyó cambios de vestuario, coreografías con movimientos perfectos y material visual único posicionó esta canción como la número 1.

La canción cuenta con 39 premios, además de ser considerada la canción del siglo.

«Crazy in Love» ocupa el número 118 en la revista Rolling Stone en la lista de las 500 mejores canciones de todos los tiempos en 2010.

En la 46.ª edición de los Premios Grammy ganó el Premio Grammy a la Mejor Canción R&B y Mejor colaboración de rap/cantada, además de ser nominada al Premio Grammy a la mejor Grabación del Año.

Bad Romance: Lady Gaga

Esta diva monstruosa fue totalmente arrasadora con la canción Bad Romance.

Pero no solo la canción, sino que el video es una suprema obra surreal de inicio a fin.

Los 38 premios con los que este éxito cuenta incluyen, por supuesto, a Mejor video del siglo XXI.

En 2014 vendió mundialmente doce millones de copias en formato digital, lo que hizo que sea el segundo sencillo más exitoso de Gaga, detrás de «Poker Face» (2008) y, también, el segundo sencillo con mayor cantidad de ventas de 2010.

Rain On Me: Lady Gaga, Ariana Grande

El mundo de la música pop colapsó con este tema tan bailable y, sobre todo, contrastante debido al estilo de las dos artistas.

La colaboración vino a sumar joyas a la corona de Lady Gaga, además de 38 premios.

Cosechó comentarios positivos por parte de la crítica especializada, quienes elogiaron el ritmo, las voces de ambas artistas y su mensaje.

Varios medios como BBC, Billboard, The Guardian y The New York Times la consideraron una de las mejores canciones publicadas en 2020.

Thriller – Michael Jackson

“El Rey del Pop” rompió récords con esta canción, que pasó a la historia no solo de la música, sino de la cultura pop.

Su éxito se basó principalmente por el número de ventas que logró, así como del increíble video musical, que es toda una joya.

Thiller, lanzada en 1982, tiene un registro de 37 premios históricos.

Se convirtió en el séptimo sencillo del álbum en ingresar al top 10 de la lista Billboard Hot 100 y alcanzó la cima de las listas de Francia y Bélgica, así como ingresó al top 10 de otros países.

Havana: Camila Cabello y Young Thug

La canción de Havana fue muy popular en 2018, lo que hizo que, increíblemente, la carrera de la joven artista acumulara 35 premios.

La canción alcanzó el primer puesto en Australia, Brasil, Canadá, Francia, Irlanda, México, Escocia, el Reino Unido y los Estados Unidos.

Además de alcanzar el top diez en numerosos países incluyendo España, Dinamarca, Alemania, Países Bajos, Nueva Zelanda, Colombia, Italia y demás.