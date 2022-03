How I Met Your Father: todo sobre el estreno y los capítulos que ya fueron liberados

How I Met Your Father chega ao Brasil em março (Foto: Divulgação)

Luego de meses de espera, la ansiada secuela indendiente de How I Met Your Morther, ‘How I Met Your Father’ o ‘Cómo conocí a tu padre’ llegó a Latinoamérica durante la mañana de este miércoles 9 de marzo y te traemos los detalles.

Luego del éxito de la serie How I Met Your Mother (2005) protagonizada por Josh Randor, Neil Patrick Harris, Alyson Hanningan, Jason Segel y Cobie Smulders, muchos fans se encontraban a la expectativa de que podría traer esta nueva historia, que ya se estreno en Estados Unidos el pasado 18 de enero y apenas va llegando este mes a Latinoamérica, para decepción de algunos.

“En un futuro cercano, Sophie le cuenta a su hijo la historia de cómo conoció a su padre”, se lee en la descripción general de la serie en la plataforma de Hulu. El inicio se parece a la versión del 2005, donde Ted Mosby se sienta frente a sus dos hijos para contarles las aventuras de juventud que vivió junto a su grupo de amigos hasta que conoció a quien sería su madre.

En este spin-off, serán Hilary Duff y Kim Cattrall quienes le den vida a Shopie en el pasado y presente respectivamente. A ellas las acompañan en el elenco Chris Lowell, Francia Raisa, Tom Ainsley, y Tien Tran, Suraj Sharma.

Desde las primeras horas de este miércoles, ya se liberaron en Star+ los dos primeros episodios de la serie, titulados Piloto y FOMO, los cuales tienen una duración aproximada de 26 y 24 minutos respectivamente. Se espera que en las próximas semanas se liberen los cuatro episodios faltantes, que ya se estrenaron en Estados Unidos.