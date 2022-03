“Fue tan mágico”: esta es la escena preferida de Paola Rey en ‘Pasión de gavilanes’

En la piel de Jimena Elizondo, una de las entrañables protagonistas de la telenovela colombiana Pasión de gavilanes, la actriz Paola Rey superó el desafío de encabezar todo tipo de escenas.

No obstante, en los más de 180 episodios de la historia escrita por Julio Jiménez, hay una secuencia en especial que marcó definitivamente a la intérprete desde el día en que la grabó.

La escena favorita de Paola Rey en Pasión de gavilanes

Durante una entrevista con People En Español, la histrionisa habló sobre su protagónico en la exitosa trama campirana hace casi dos décadas atrás y develó cuál su escena favorita.

En la conversación, la estrella colombiana confesó sin dudarlo ni un segundo que se trató del instante cuando Jimena y su amado, Oscar Reyes, dan rienda suelta a la pasión en una cascada .

“Ese momento fue tan mágico y lindo no solamente en la realización, sino cuando la veo al aire digo ¡Wow, fue muy bonito!”, argumentó en la charla publicada en 2020.

“La magia que querían transmitir los directores y los productores se vio en esa escena. Así que sigue siendo de mis favoritas”, sostuvo sobre ese primer momento de pasión entre los tórtolos.

En cuanto al secreto para lograr proyectar en la pantalla chica esa química explosiva con Juan Alfonso Baptista, el histrión detrás de Óscar, la actriz explicó que todo se dio de manera natural.

“Yo me siento muy afortunada por no es tan fácil. La química no es con todo el mundo, pero Juan Alfonso y yo hicimos clic desde el día uno”, aseveró la artista en la plática.

“Fue una química maravillosa que nos permitió jugar con nuestros personajes, jugar como actores y poder tener la complicidad para llevar esa relación un poquito más arriba”, agregó.

Asimismo, dijo sentirse muy contenta de haber trabajado entonces con el venezolano, con quien mantiene una gran amistad desde que coincidieron en esta producción de Telemundo.

“Me siento sumamente feliz de haber contado con un gran ser humano, pero sobre todo con un gran compañero que hizo que nuestro trabajo y que nuestros personajes fueran tan divertidos”, añadió.

Por otro lado, en un live con Baptista a través de Instagram hace algunos años, los actores precisaron que pese a lo idílica que se ve, grabar la escena de la cascada fue todo un desafío.

¿El motivo? Las bajas temperaturas que los pusieron a titiritar. De hecho, fue imposible que pudieran recitar sus líneas en la secuencia que filmaron ligeros de ropa y en el agua helada.

“No podíamos del frío y aparte nunca quedó. A la final, tocó doblarlas. Tocó ir al estudio a doblarla porque la voz nunca nos mejoró. Esa agua era helada, de verdad”, contó Rey en la transmisión.

Actualmente, el público en Estados Unidos puede volver a ver a los actores en la piel de Oscar y Jimena en la segunda temporada de Pasión de gavilanes, ficción que se emite por Telemundo.