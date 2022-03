Daniella Álvarez revela entre lágrimas por qué no estará en ‘Desafío’: “Llegué acá con mucho coraje”

Cuando se trata de Daniella Álvarez ya sabemos cómo acabará el momento: entre aplausos y elogios. La modelo y presentadora apareció en el primer episodio de Desafío para explicar por qué no podrá formar parte de la nueva temporada.

Recordemos que la famosa estuvo en la entrega anterior (Desafío: The Box) junto a Andrea Serna, luego de recibir el llamado de Caracol TV para animar el reality show donde varios “superhumanos” compiten en duras pruebas hasta alcanzar el primer lugar.

“Llegué acá ocho meses después de ser amputada (de su pierna izquierda) y me armé de mucho coraje. Llegué a un lugar donde tuve que caminar sobre piedras, sobre barro. Qué mejor lugar que este para exigirme a ser cada vez más fuerte y demostrarles que no importa cuán difícil sea una circunstancia”, expresó Álvarez.

Por qué Daniella Álvarez no estará nuevamente en Desafío

Muy emocionada y entre lágrimas, la modelo contó las razones por las que Gabriela Tafur le sustituirá como conductora del reality. En este sentido, dio detalles de la nueva recuperación que debe afrontar y en la que necesita enfocarse.

“Antes no tenía esperanzas de poder mover (el pie derecho), de tener ningún tipo de movimiento por la fuerte lesión que tuve”, partió diciendo Daniella Álvarez.

Sin embargo... “El pie ha empezado a despertarse y me lleno de ese coraje para darle prioridad a mi salud y darle con toda a la recuperación de mi pie derecho. Con mucha nostalgia y emoción quiero despedirme de los televidentes”, expresó la mujer de 33 años.

En medio de sus palabras, también comentó sobre su participación en el programa y soltó: “Con ganas, con determinación, todo es posible. Solo Dios sabe lo difícil que fue este Desafío para mí, pero lo importante es que lo logré”.

Al terminar su intervención, Gabriel Tafur fue anunciada como la nueva presentadora del programa, junto a la experimentada Andrea Serna.

Tafur, de 26 años y nacida en Cali, egresó como abogada de la Universidad de los Andes, en Bogotá, y fue Miss Colombia 2018-2019. Representando a su país en el Miss Universo, la modelo quedó entre las primeras cinco finalistas.

La ex reina de belleza sumará su primera experiencia en televisión y qué mejor que Desafío para debutar como presentadora. Anteriormente se le vio como protagonista del videoclip musical Cómo te atreves, de la banda Morat.

Gabriela Tafur suma más de 556 mil seguidores en su cuenta oficial. Foto: Instagram @gabrielatafur

Daniella Álvarez lloró en un concierto cristiano y esto dijo Greeicy Rendón

Daniella Álvarez y su pareja Daniel Arenas asisitieron recientemente a un concierto del cantente cristiano Jesús Adrián Romero, quien se presentó en el Movistar Arena de Bogotá. La presentadora de televisión rompió en llanto en medio de una alabanza y Greeicy se conmovió mucho al verla y lanzó una poderosa reflexión.

A través de sus historias en Instagram, la famosa compartió un video en el que se le ve tanto a ella como a Daniel produnfamentes conmovidos con la letra de la canción. “Hay quienes lloramos de alegría cuando cantamos a Dios”, escribió Álvarez.

Daniela Álvarez y Daniel Arenas llorando, no por Ucrania o porque va a ganar Petro… es por otra cosa… #famosos #colombia #concierto pic.twitter.com/NVKBaKQXEj — YoSoyÓmicron (@leolemoine) March 2, 2022

Por su parte Greeicy, que está a la espera de su primer bebé, se mostró muy conmovida a pesar de que recalcó que no le gusta mostrarse así públicamente.

“Chillé al máximo hoy, a mí lo que me da risa es que yo vengo y me escondo para que no me vean, pero lo pongo aquí, igual lo van a ver. A mí no me gusta que me vean llorar”, partio diciendo la prometida de Mike Bahía.

En este sentido, Greeicy contó que en ese momento pensó que “en verdad ella un desierto ha cruzado, o sea ha pasado por un montón de cosas y todos pasamos y yo decía ‘Dios mío tantas cosas que uno puede pasar en la vida y uno a veces que se queja por tantas... huevonadas’”.

“Uno a veces se queda con los problemas propios porque al final son los zapatos que tenemos y son los problemas que vivimos pero si abrimos un poquito más los ojos y vemos más pa’ allá... cada quién esta en su lucha”, añadió la intérprete caleña.