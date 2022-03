César Campos alista programa dedicado al cuidado y tenencia responsable de mascotas en TV+

El periodista César Campos traerá de regreso a las pantallas de televisión un programa dedicado exclusivamente al cuidado y tenencia responsable de mascotas.

Lo hará en la señal privada de TV+ (TV Más), donde su proyecto verá luz verde los fines de semana.

En entrevista con el portal pagina7.cl, el exrostro de CHV dio cuenta del contenido que entregará su nueva apuesta en solitario en la TV, considerando que el año pasado ya se había integrado al programa “Más Vivi que nunca”, conducido por Vivi Kreutzberger en el mismo canal donde estrenará “TV+costas”.

A fines del año pasado me acordé que tenía este programa de gatos y lo presenté en TV+. Ahí me dijeron que podríamos ampliarlo a todas las mascotas. — César Campos

El retorno de las mascotas a la TV

“A fines del año pasado me acordé que tenía este programa de gatos y lo presenté en TV+. Ahí me dijeron que podríamos ampliarlo a todas las mascotas”, contó Campos, quien recuerda que desde 2016 no había un espacio televisivo dedicado a los animales domésticos, con “Amores Perros”, de Canal 13.

“De ahí en adelante las mascotas desaparecieron de la televisión, o eran tema por casos de maltrato”, puntualizó.

Por ello su entusiasmo es evidente ante la posibilidad de presentar en la TV chilena un proyecto que nació de la comunidad virtual “Súper Gatunos”, una plataforma digital que creó en 2019 y que permitía compartir datos y consejos para los cuidados de los gatos.

El periodista reveló que su nuevo programa contará con un total de cinco secciones, en las cuales se abordarán desde historias de personas famosas y comunes cuyas mascotas le han cambiado la vida, los cuidados médicos de los animales hasta el trabajo de diversas fundaciones dedicadas al cuidado de animales abandonados.

“Tendremos una sección de medicina, donde un médico veterinario nos explicará sobre la tenencia responsable. Luego tenemos espacio para los emprendedores, quienes a raíz del amor por sus mascotas, han logrado concretar un negocio”, complementa Campos, cuyo objetivo con este espacio es generar conciencia en toda la ciudadanía respecto del bienestar y tenencia responsable de mascotas.

“Lo que yo quiero proyectar con ‘TV+cotas’, es que es un programa que lo hacemos todos, en función de querer aprender a cuidar de mejor forma a las mascotas”, cerró.