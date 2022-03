10 series y películas que puedes ver en Netflix y que ayudarán a empoderarte

Si te gustan las tramas donde las mujeres desafíen los estereotipos que la sociedad quiere que sean, que puedan alcanzar sus logros, resistan a sus convicciones y puedan ser valientes, tienes que echar un vistazo a estas series y películas que puedes ver en Netflix y que ayudarán a empoderarte:

Madam C. J. Walker: Una mujer hecha a sí misma (2020)

Una lavandera afroamericana derrota a la miseria y funda un imperio de la belleza que la convierte en la primera millonaria por esfuerzo propio. Basada en hechos reales.

Enola Holmes (2020)

Cuando su madre desaparece, la joven Enola descubre que sus hermanos, Sherlock y Mycroft, no son de gran ayuda. Pero ella es una auténtica Holmes y resolverá el caso.

Poco ortodoxa (2020)

Criada en el jasidismo, presa en un matrimonio convenido. Huye de Brooklyn a Berlín, donde un grupo de músicos la hace sentirse en casa... hasta que la alcanza su pasado.

¿No es romántico? (2019)

La vida normal de una arquitecta cínica se convierte en una cursi y trillada comedia romántica tras un accidente. Nada más detestable para la protagonista...

Inconcebible (2019)

Acusan a una joven de mentir sobre su violación. Años más tarde, dos mujeres empiezan a investigar una serie de ataques similares. Inspirada en hechos reales.

Lionheart (2018)

Tras la enfermedad de su padre, Adaeze se propone dirigir el negocio familiar junto con un tío y demostrar su valía en un mundo dominado por los hombres.

Dumplin (2018)

Para demostrar cuán difícil es cumplir las expectativas de otros, una adolescente con sobrepeso se inscribe en un concurso organizado por su madre, exreina de belleza.

GLOW (2017)

Los Ángeles, años ochenta. Un grupo de inadaptadas se transforman en las Hermosas Damas de la Lucha Libre. Una comedia del equipo detrás de Orange Is the New Black.

Anne with an E (2017)

Una huerfanita con una imaginación sin escalas termina por error en la casa de una solterona y su hermano. Basada en la inolvidable novela.

La increíble Jessica James (2017)

Devastada tras una triste ruptura, una dramaturga de Nueva York inicia una rebuscada relación con un diseñador de aplicaciones divorciado que conoce en una cita a ciegas. Muestra el eterno debate sobre si una mujer fuerte se puede enamorar o no.