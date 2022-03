Valientes, exitosas y fuertes, ellas son las mujeres más poderosas de Hollywood

Las mujeres se han hecho un lugar en Hollywood destacando por su gran talento y luchando contra el sexismo que ha existido en la industria del entretenimiento.

Ellas destacan por sus trabajos como actriz, empresarias y como luchadoras de género e igualdad.

Las celebridades han puesto su nombre y su dignidad en alto al denunciar el sexismo, abuso, acoso sexual y laboral, además de exigir igualdad salarial.

La intérprete que ha resaltado como heroína de Marvel le dejó clara su posición y derechos a Hollywood al exigir igualdad salarial y romper los cánones de belleza que siguen imponiendo tener que cumplir con ciertos requisitos para ser parte de un proyecto.

Ella ha logrado empatar su sueldo con el de los protagonistas masculinos como Chris Evans y Chris Hemsworth, encargados de interpretar a Capitán América y Thor respectivamente.

En 2021 la protagonista de Black Widow demandó a Disney por incumplimiento de contrato, ya que el film se estrenó de forma simultánea en cines y en la plataforma de streaming de la compañía y ella no recibió las ganancias correspondientes.

“Creo que en general es importante conocer lo que vales y defenderte. He estado trabajando en esta industria durante casi 30 años y por eso he visto que hay muchas cosas que han cambiado desde entonces. Creo que antes hubiese pensado: ‘Oh, Dios mío, si me defiendo es posible que nunca más vuelva a trabajar o que me incluyan en alguna lista negra o algo así’, pero afortunadamente eso está cambiando”, sostuvo durante una gala de la American Cinematheque Award.

— Scarlett Johansson