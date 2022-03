Robert Pattinson reveló en que otras grandes franquicias quiere trabajar

Robert Pattinson. NEW YORK, NEW YORK - MARCH 01: Robert Pattinson Robert Pattinson (Dimitrios Kambouris/Getty Images)

En su carrera, Robert Pattinson ha logrado pertenecer a varias franquicias gigantes de Hollywood. Su primer rol importante fue en Harry Potter y el Cáliz de Fuego, como Cedric Diggory y luego alcanzó su máximo estrellato en el protagónico de Crepúsculo.

Ahora, Pattinson vuelve a dar un golpe en la mesa al unirse, con honores, a la lista de actores en interpretar al icónico Batman en la nueva película de Matt Reeves, donde Pattinson demostró estar a la altura de sus predecesores, e incluso para muchos fanáticos, destronarlos como el mejor Batman del cine.

Recientemente, Pattinson habló con la revista Variety sobre a que otras franquicias le gustaría unirse mientras disfruta del éxito de The Batman, que recibió más de 120 millones de dólares en taquilla en apenas su primer fin de semana de estreno.

“Me encantan esas películas de los simios. Solo hubo dos películas, bueno, tres ahora, en las que quería hacer una secuela: las películas de Apes, Sicario y Dune. Vi las dos películas de Apes (El planeta de los Simios) en el cine y pensé en lo increíble que [Matt Reeves] pudo hacer con la técnica de captura de movimiento. Si pudo hacer eso con la cara de un mono, entonces también puede obtener una actuación de mí”, dijo el actor británico.

Esta declaración de Pattinson podría abrirles algunas puertas a futuro, pues en febrero de 2020 se anunció que el director Wes Ball sería el encargado de dirigir la cuarta entrega de la saga de Planeta de los Simios, tras los acontecimientos de War for the Planet of the Apes y la renovada saga de Dune, con Timothée Chalamet y Zendaya, apenas va comenzando.