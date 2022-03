Ricardo Montaner rinde homenaje a Evaluna y a su esposa en el Día de la Mujer

Ricardo Montaner conmemoró el Día de la Mujer rindiendo homenaje a las mujeres más importantes en su vida: su hija Evaluna y a su esposa Marlene Rodríguez. El cantante dedicó un tierno mensaje para ellas y dejó ver lo mucho que las ama y admira.

Ricardo Montaner demuestra su amor por las mujeres de su familia

Por medio de sus redes sociales, el cantante de ‘El poder de tu amor’ compartió una foto en la cual aparece con Evaluna y a su esposa abrazando el vientre de su hija. La imagen estuvo acompañada del mensaje:

“Son ellas las que con su amor, manejan los hilos de esta familia de locos..!”

Ricardo ha dejado claro la gran influencia que su esposa y su hija tienen en su vida, ya que después de 30 años de matrimonio, la pareja sigue siendo tan unida y sólida como siempre.

En otra ocasión, Ricardo agradeció a su esposa el haberlo hecho padre y por lo tanto abuelo con una imagen en la cual capturó una plática entre madre e hija.

“Amada Marlene tanta vida viene de ti, de tu panza Eva y de su panza #indigo …Como habré de agradecer esta infinita fortuna …?”

La pareja ha renovado sus votos en seis ocasiones. En una ocasión Ricardo lo celebró dedicándole unas románticas palabras a la madre de sus hijos:

“Hoy, hace 32 años, me casé con este caramelo. Ya lo he hecho 6 veces, nos elegimos cada 5 años una y otra vez. Amo cada parte de ella. Hoy tenemos más proyectos que nunca, seguir juntos hasta donde Dios nos quiera llevar. Amarnos como si no quedara otra salida. Beber del mismo vaso cada trago de esta maravillosa vida que Dios nos regaló”.

Marlene por su parte, también ha celebrado la influencia femenina en su familia, ya que en 2018 publicó el libro ‘Evaluna Nueva’, en el cual busca aconsejar a su hija y a otras mujeres sobre el matrimonio.

Aunque en un inicio planeaba hacerlo como un regalo para su hija y para celebrar su nueva etapa, Ricardo insistió en que lo publicara hasta que ella aceptó. Para celebrar un año de matrimonio entre la pareja, les dedicó unas palabras sobre el amor.

“Un año...Que rápido y que pocotón. El 1 ero, de papel (origami, barquitos, cartas de amor).Un año lleno de contrastes, de pérdida y ganancia, soledad y acompañamiento, de unión y lejanía, de aprendizajes inmensos y muchísimas preguntas. Un año dónde lo verdaderamente importante volvió al lugar que le correspondía.Y mientras tanto ustedes dos...en este comienzo de vida compartida maravillosa, en el aprender a soltar el yo para siempre y vivir sabiendo que ya nunca más serán 2, son UNO. Fantástico, esperanzador, precioso , testimonial ... y por sobretodo eso Dios: la base, el centro, la cabeza, la garantía.Los amo mis hijosQue jamás se les seque la risa @evaluna @camilo ”

En 2021, publicó ‘Evaluna Creciente’ con motivo del embarazo de su hija. En este libro ella buscaba aconsejar a su hija y a todas las mujeres que están por ser madres por primera vez.

Finalmente creó un libro para Índigo en el cual explica cómo fue su llegada a este mundo. El libro se titula ‘El día que Dios te creó’.

Marlene y Ricardo esperan con ansias la llegada de su primer nieto y mientras tanto han compartido los momentos más importantes del embarazo de Evaluna con sus seguidores.