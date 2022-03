Macarena Pizarro dedicó mensaje a sus hijas en conmemoración del 8M

Este 8 de marzo se conmemora un nuevo Día Internacional de la Mujer, una instancia en la que muchas han invitado a reflexionar en torno a la lucha por los derechos de la mujer y el fin a la violencia, entre otros. Tal es el caso de la periodista Macarena Pizarro, quien el pasado lunes compartió dos fotografías en la antesala de esta jornada.

La comunicadora se manifestó mediante el formato historias, en donde enseñó los especiales registros. En el primero, aparece caminando junto a sus hijas durante un paseo en el norte del país. Este fue acompañado por el mensaje “por ti, por mí, y sobre todo, por ellas” y el hashtag #8M.

Macarena Pizarro en la antesala del 8M (Instagram)

En el segundo, se vio a sus dos retoñas posando de espaldas a la cámara mientras alzaban sus manos al cielo. Macarena Pizarro complementó la imagen con un texto dedicado a sus hijas, en el que remarcó: “que nunca nadie les diga que no pueden. Que no les quiten las ganas, que no les limiten los sueños, que no les callen las risas”.

Macarena Pizarro en la antesala del 8M (Instagram)

Nuevamente, la periodista agregó el hashtag #8M, en señal de apoyo a este día, que recuerda las protestas obreras por la precariedad de las condiciones laborales de fines de siglo XX en América del Norte y Europa, y el comienzo de un movimiento social por los derechos de la mujer, que acabó con 146 obreras quemadas a causa de sus protestas por las malas condiciones de trabajo en una fábrica textil de Estados Unidos, el 8 de marzo de 1908.