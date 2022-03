Hermana de Kalimba les presenta a sus hijos su nueva pareja transgénero

M’Balia Marichal es recordada por su paso por la agrupación juvenil OV7. Ahora es una exitosa DJ y a través de sus redes sociales se muestra plenamente enamorada de su pareja Alex Tinajero, un hombre transgénero.

La cantante mantiene una relación con Alex (40 años) desde agosto de 2020 tras conocerse desde hace 15 años y ser uno de sus fans.

“No hay forma de que las redes muestren todo lo que este año ha sido en experiencias; poco puede proyectar una foto sobre ese universo tan increíble que construimos, excepto que somos felices, de eso no hay duda y es imposible no serlo con una persona tan singular y maravillosa como tú. Gracias por regalarme tus sonrisas, por cambiar mi mundo, mis días, por expandir ese universo, nuestro universo y dejarme comprobar que existen todos los imposibles”, escribió la artista con motivo del cumpleaños de Alex.

La hermana de Kalimba le abrió las puertas al amor luego de divorciarse en 2018 de Julián Ledón, con quien tuvo cuatro hijos.

Junto a su nueva pareja disfruta de su vida en familia lejos de los prejuicios.

“Conviviendo como familia estamos desde hace muchísimo tiempo; somos un hogar precioso, disfrutamos mucho, no hay nada que ocultar”, reveló.

La artista ha decidido ser transparente con sus hijos y abordar el tema con amor.

“La verdad es siempre de cero a 100, lo mejor que hay para enfrentarte al entorno, en casa nos manejamos siempre en transparencia, verdad y en amor. Me conozco en el espejo, los míos me conocen, todo siempre ha sido súper transparente. Todo lo que tienen que saber, quién soy, dónde estoy, qué estoy viviendo y cómo está ocurriendo, lo saben perfectamente y creo que algo que me ha dejado precisamente esta pandemia ha sido confirmar que mis filtros estaban bien colocados, porque quien estaba cerca de mí es la gente correcta”, finalizó.

