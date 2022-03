Camila Cabello abre su corazón y, por primera vez, habla de su ruptura con Shawn Mendes

Por años, la relación de Camila Cabello y Shawn Mendes fue vista como una de las más tiernas del mundo del espectáculo, por lo que no tardaron en convertirse en la pareja favorita para muchos.

Ambos se mostraron su apoyo y admiración mutua, sin embargo aunque las cosas a veces parecen perfectas a simple vista, todo lo que pasa dentro de una relación puede ser muy complejo.

Esto quedó demostrado cuando, repentinamente, los cantantes anunciaron a través de las redes sociales que la relación había terminado y pedían respeto durante este periodo.

Desde entonces, ambos se han mantenido muy discretos al respecto, pero la cantante de origen cubano decidió romper el silencio y abrir su corazón para revelar las razones de la ruptura.

La cantante dejó claro que la relación no terminó por conflictos graves, pero los cambios personales habían hecho que las prioridades cambiaran.

“Mis prioridades han fluctuado y mi enfoque ha ido cambiando a lo largo de mi vida (…) Esos años en los que estuvimos saliendo, mientras escribía este álbum e incluso ahora, mi enfoque es: ‘¿Cómo puedo llegar a ser una persona completa?”, dijo durante una entrevista para Apple Music.

Camila Cabello dedica una canción a su ruptura

La separación fue complicada para ala actriz, pero le permitió dar un paso más en su vida y en su desarrollo como actriz.

“Siento que por fin estoy en un punto en el que he vivido experiencias, he ido a terapia, he trabajado muchísimo y ahora he conseguido estar bien. No necesito que las cosas sean perfectas para disfrutar mi vida. Eso es de lo que trata esta canción y casi todo el resto del álbum”, dijo la famosa.

Por eso, uno de los temas de su nuevo álbum está inspirado en la ruptura y lo tituló Bam Bam.

Cuando el tema se conoció, muchos fanáticos intuyeron que los versos eran dedicados a Shawn, pero ahora la intérprete lo confirmó.

“Dijiste que odiabas el océano, pero ahora estás surfeando. Dije que te amaría de por vida, pero acabo de vender nuestra casa”, dice la canción.

Camila señaló que ambos empezaron a tomar caminos diferentes y sus prioridades cambiaron.

“Mientras estuvimos juntos simplemente pensaba: ‘¿Cómo puedo vivir una vida feliz y estar en una relación sana?’ La terapia ayudó mucho. Mi enfoque ha cambiado desde entonces. Creo que a medida que envejeces, las prioridades cambian”, dijo la celebridad.

“Siento que ha sido así para los dos. Ambos empezamos a salir siendo muy jóvenes, en realidad solo estábamos aprendiendo a ser adultos. Y eso a veces significa que tu carrera no tiene por qué ser tu prioridad principal”, explicó.

