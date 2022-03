Britney Spears al referirse a su familia: “No he terminado…Quiero justicia”

La artista Britney Spears señaló en Instagram: “No he terminado… Quiero justicia y no me detendré hasta que se haga algo con los que me hicieron daño… ¡Y SÍ me hicieron daño! Este es un mensaje para todos los que han sido amenazados por su vida… ¡NO ESTÁS SOLO!

Estas fuertes palabras hacen referencia a todo el tiempo que la estrella del pop estuvo bajo la tutela de su padre Jamie Spears, quien controló las finanzas y su vida personal por más de 13 años, hasta que el pasado noviembre un jurado disolvió la medida de tutela.

En el texto la intérprete de ¡Oops! I did it again, también afirmó que lo dio todo cuando trabajó, sin embargo, consideró que su esfuerzo y disciplina fueron tirados a la basura, pues era una marioneta para su familia.

¿Por qué Spears eliminó la publicación de la red social?

Sobre por qué retiró la publicación la también bailarina de 40 años, en un siguiente post explicó que a la gente no le gusta la verdad y que realmente también resultaba muy dura para ella.

De igual manera, ofreció una explicación en relación al motivo que la llevó a utilizar tres imágenes: una iglesia en Roma, la estrella de David y una foto de Australia.

Spears mencionó que para ella la iglesia representa unión, la estrella rectitud y que utilizó una foto de Australia por error, porque pensó que era Londres, sitio donde quiere vivir en un futuro.

Contará su historia en un libro

Britney Spears Su infancia y adolescencia serán reflejadas en el libro.

La vida de esta importante artista y empresaria estadounidense será reflejada en un libro que abarcará tanto su carrera como su vida personal.

Esto fue recientemente anunciado por Spears quien dijo haber firmado un acuerdo por 15 millones de dólares para la publicación de esta obra, la cual incluirá la controversial relación que existe entre ella y su hermana Jamie Lynn Spears quien hizo impactantes declaraciones sobre Britney en sus propias memorias, Things I Should Have Said.