Toni Costa le dedica sexy baile a su nueva novia y le llueven las críticas

Toni Costa y Evelyn Beltrán El bailarín no se cohibió para dedicarle unos sexis movimientos mediante Instagram.- @tonicosta / @evelynbeltranoficial.

La relación de Toni Costa con Adamari López es cosa del pasado porque el bailarín ya tiene novia oficial desde hace varias semanas, Evelyn Beltrán, a quien ahora le hace sexis dedicatorias en sus redes sociales.

Bien activo como suele ser con las tendencias, el bailarín aprovechó el reto viral impulsado por el cantante Rauw Alejandro con uno de sus pasos emblemáticos, moviendo las caderas en el suelo para replicarlo.

El español lo hizo acompañado de los hermanos Daniel y Nicolás García en un reel que dejó sin palabras a muchas y arrebató suspiros con su destreza y sensualidad.

Incluida a la propia influencer que no dudó en responderle “¡Me encantas!”, después que él escribiera junto con el video “este bailecito es para ti, mami”, lo que todos sus fans entendieron como una dedicatoria.

“Eres un master”; “Jesucristo, amigo”; “uy, quien fuera pasto”; “sin comentarios, wow”, “Dios mío, de infarto”; fueron parte de las reacciones de sus seguidoras enamoradas.

Le llueven críticas a Toni Costa

No obstante, no todo fueron comentarios positivos para el también entrenador de Zumba ya que las partidarias de Adamari López no ven con buenos ojos este romance a menos del primer aniversario de la separación.

Y es que aunque la conductora de televisión y Toni Costa quedaron como amigos, e incluso recientemente celebraron juntos el cumpleaños de su hija en Cancún, no dieron muchos detalles sobre el motivo de su ruptura por lo que se especula infidelidades.

“Que lo disfrute mientras le dure”; “qué vulgaridad de tu parte”; “se nota que tu nueva novia te tiene cambiado”; “a Adamari no le hacías esto”; “estás desperdiciando tu talento con esto”; afirmaron otros tantos dentro de los comentarios.

Ni Toni Costa ni su novia, Evelyn Beltrán, respondieron para evitar generar más polémicas alrededor de esta mediática unión que inició en este 2022.