Rebel Wilson da clases de estilo combinando un blazer turquesa y clásicos skinny jeans

Si hay algo que ha probado Rebel Wilson a lo largo de su carrera es que es una mujer todoterreno. Y es que no solo destaca como actriz, también como cantante, productora, escritora, comediante, ejemplo de superación y, por si fuera poco, referente de estilo.

En cada una de sus apariciones públicas, la estrella australiana siempre conquista con estilismos sofisticados, femeninos y a la vanguardia con los que no solo impone moda, además muestra su transformada figura tras perder más de 35 kilos con mucho esfuerzo y perseverancia.

Así lo hizo en días recientes al posar desde sus vacaciones por su cumpleaños en México con un look casual sencillo pero chic en el que presumió su renovada silueta con distinción y se reafirmó como un auténtico ejemplo de estilo para mujeres curvy.

Rebel Wilson es un ejemplo de estilo casual con blazer y jeans

A través de su perfil en Instagram, la protagonista de Senior Year compartió el pasado lunes 28 de febrero una serie de fotos de lo que fue el inicio de los festejos por su vuelta al sol número 42, acompañada por sus más íntimos amigos, en el lujoso resort mexicano One and Only Pamilla.

En las imágenes, la artista nacida un 2 de marzo posa de lo más relajada y estilosa en el exclusivo complejo turístico enfundada en un estilismo informal, elegante y clásico protagonizado por una de las prendas infaltables en su fondo de armario: un blazer a la medida.

Rebel Wilson en sus vacaciones por su cumpleaños en un resort mexicano | Instagram: @rebelwilson

El saco que eligió Wilson para comenzar la celebración de su cumpleaños era de The Attic, estaba confeccionado en una mezcla de lana virgen turquesa y presentaba solapas con muescas, cierre frontal con botonadura sencilla, botones carey y bolsillo ribeteado en el pecho.

Asimismo, el formal pero divertido blazer tenía pinzas y un ruedo curvo que realzan la figura.

La famosa combinó la distinguida pieza, concretamente el diseño “Donna” de la marca, a la perfección con una tradicional camiseta blanca de cuello redondo, un par de modernos pantalones de mezclilla skinny con el dobladillo rasgado y unos elegantes mocasines marrones.

Rebel Wilson en sus vacaciones por su cumpleaños en un resort mexicano | Instagram: @rebelwilson

No obstante, Rebel no se calzó con cualquier modelo, sino con el “Beya” de Nicholas Kirkwood. Este mocasín está confeccionado con cuero marrón camel y presenta costuras intrincadas, un detalle de metal dorado y un tacón facetado para dar cómodos pasos de estilo.

En una de las instantáneas, se puede ver a la famosa de 42 años luciendo este sensacional estilismo y un par de gafas estilo aviador con cristales espejo con el mar como telón de fondo.

Mientras, en las otras dos de las tres postales en esta publicación, usa una gorra blanca con el logotipo del hotel al tiempo que disfruta de un coctel preparado por su amigo Hugh Sheridan.

Rebel Wilson en sus vacaciones por su cumpleaños en un resort mexicano | Instagram: @rebelwilson

“Pasando mi único cumpleaños este año en One and Only Palmilla”, escribió Rebel al pie de las fotos en las que recibió centenares de felicitaciones por partes de sus millones de seguidores.

De igual forma, la actriz compartió en otro post una imagen en donde aparece con el look antes descrito mientras posa con sus amigos en las escaleras de un jet privado antes de despegar.

En este retrato, además de una gran sonrisa, se la ve cargando un gran bolso de cuero negro.

Rebel Wilson y sus amigos antes de partir a México por su cumpleaños | Instagram: @rebelwilson

De esta manera, Rebel Wilson no solo probó estar en su mejor momento, sino también que se preparó para recibir un nuevo año de vida derrochando estilo con su outfit casual chic.