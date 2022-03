El mensaje de Carolina Cruz a su hijo que enternece las redes sociales: “Me derrite mal”

Cuando se trata de sus pequeños, Carolina Cruz les dedica todo su tiempo y amor. Y aunque Salvador es quien nació más recientemente y necesita atenciones más precisas, la actriz no descuida a su Matías, quien brindó una tierna imagen cuando estaba tomando una ducha.

Recordemos que la famosa está en una relación desde 2014 con el también actor Lincoln Palomeque, a quien hasta hace poco le vimos interpretando a “Leonidas Salinas” en Café, con aroma de Mujer.

El 6 de abril de 2017 nació Matías, fruto de su amor, luego de dos años intentando concebir. En 2019 ella salió embarazada de un segundo hijo, pero desafortunadamente el embarazo no prosperó y sufrió un aborto. Y ya para 2021, exactamete el 19 de febrero, llegó Salvador al mundo.

Carolina Cruz le dejó un tierno mensaje a Matías cuando su hijo se duchaba

La propia Carolina Cruz en algún momento afirmó que como madre es “intensa”, sin embargo, esa intensidad se traduce en amor y así lo demostró este fin de semana con unos tiernos videos cuando su hijo Matías se estaba duchando.

“Me derrite mal. Está en la época de loco por mamá. Es mi novio”, escribió Carolina Cruz para el material que publicó en sus historias de Instagram.

Seguidamente, la artista expresó: “Mati, te amo con mi vida entera”.

El lindo mensaje de Carolina Cruz sobre su pequeño, en un tierno momento de juego pic.twitter.com/cTXDepRIgA — Ana (@PuraCensura) March 6, 2022

Si bien en el material solo se aprecia la puerta de la bañera y el rostro de Matías, la también presentadora demostró que era un momento especial entre madre e hijo. Además, estaban jugando a las escondidas, lo que le dejó a su pequeño una gran sonrisa.

Carolina Cruz recibe críticas por su “truco” de limón con bicarbonado para la cara

Carolina Cruz es una usuaria activa en las redes sociales, donde comparte con frecuencia con sus seguidores acerca de su vida personal, familiar, profesional y hasta algunos “trucos” de belleza. Recientemente, la reconocida presentadora recomendó el uso de bicarbonato y limón para limpiar el rostro. ¡Y vaya la que se armó!

Desde su cuenta en Instagram, donde acumula casi 7 millones de seguidores, la famosa compartió un video donde se aplica esta mezcla en su cara. Sin embargo, esto causó revuelo entre los usuarios, quienes resaltaron que su recomendación no fue responsable, ya que los componentes no son saludanles para la piel.

La lluvia de críticas que recibió Carolina Cruz la llevaron a eliminar de su perfil el material donde explica cómo aplicar el bicarbonato y el limón en la cara.

“Me tocó bajar la publicación de la receta que les había dejado para las manchitas porque salieron todos los dermatólogos, profesionales, estudiados, especializados del mundo a decirme hasta de qué me iba a morir”, partió diciendo la ex reina de belleza.

No obstante, la famosa de 42 años aseguró que “es una receta recomendada por dermatólogos. Lógicamente no diré los nombres y yo la utilizo hace muchos años y me funciona, a mí me va bien”.

También añadió: “Seguramente me faltó decir que eso no es para todo el mundo, que se hace en la noche. Dije que una vez a la semana, máximo dos, y aplicarse un buen protector solar al otro día”.