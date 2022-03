¿Angélica Rivera, Adela Noriega y Chantal Andere volverán a compartir escena?

La actriz Chantal Andere platicó sobre la posibilidad de compartir escena con Angélica Rivera y Adela Noriega, quienes actualmente se encuentran retiradas, pero no descarta la idea. A continuación, te compartimos lo que se sabe.

Cabe resaltar que las tres actrices compartieron créditos en la telenovela “Dulce desafío”, producida en 1988, y desde ese entonces lograron tener una gran amistad.

Ahora que Adela se encuentra retirada de las telenovelas y Angélica ha manifestado su interés por regresar, Chantal dio su opinión sobre un posible regreso de sus amigas.

“La verdad no lo sé, me gustaría mucho (actuar con ellas), pero con Adela no he tenido contacto desde hace muchos años. Con Angie sí, pero no sé. En el momento, si es que decide volver, lo voy a saber yo y lo van a saber todos”, expresó Andere en un encuentro con diversos medios.