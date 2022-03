Amanda Miguel es ejemplo de resiliencia al volver a los escenarios tras la muerte de Diego Verdaguer

A poco más de un mes del fallecimiento de Diego Verdaguer, Amanda Miguel ha decidido volver a los escenarios a seguir haciendo lo que más le gusta: cantar.

La cantante acompañó en la tarima a Gloria Trevi durante su gira ‘Isla Bonita’ el pasado 4 de marzo en el Auditorio Nacional.

A pesar de lo duro que fue para ella volver a cantar frente a la multitud dio ejemplo de resiliencia al no dejarse arrastrar por las tristezas y volver a cantare como lo hubiera deseado Diego.

La intérprete deleitó meintras cantaba el tema ‘Las Pequeñas cosas’, canción que solía cantar a dueto con su esposo.

Amanda se quebró al expresar que que seguirá cantando, a pesar de la pérdida de su esposo.

“Estoy de luto, chicos, pero estoy feliz porque la música me encanta y me da vida, así que voy a seguir cantando, voy a seguir cantando por mi esposo, por todo lo hermoso que me dio en su vida, por mi hija Ana Victoria y por mi nieto”, expresó.

— Amanda Miguel