“No volveré”: Andrew Garfield sobre la posibilidad de The Amazing Spider-Man 3

Tras el rotundo éxito de ‘Spider-Man: No Way Home’, muchos fans empezaron a especular – y pedir—que Andrew Garfield culminara su trilogía de Spider-Man, con The Amazing Spider-Man 3. Sin embargo, según el actor, tal cosa no será posible.

En una entrevista con la revista ‘Variety’, Andrew Garfield fue cuestionado sobre la culminación de su trilogía y que si tenía planes de volver a utilizar el traje del trepamuros, que fue recibido con mucho cariño por los fans tras su regreso en ‘No Way Home’.

“Sé que todos me van a llamar mentiroso”

“No hay planes con este personaje, esa es la verdad. Sé que todos me van a llamar mentiroso durante el resto de mi vida, que me he convertido en la fábula de Pedro y el lobo, pero… Esa es la verdad. Esto ha sido todo”, confesó Andrew Garfield, quien mantuvo el secreto de su aparición en No Way Home por meses, pese a ser interrogado constantemente.

Pese a su rotunda respuesta, Garfield, que está nominado a un Oscar por su papel en Tick, Tick…Boom!, relevó que sí habría una manera de que siga dando vida a su versión de Peter Parker, aunque no confirmo que sea en ‘The Amazing Spider-Man 3′: “Es un personaje que siempre va a tener un significado para mí y que me parece muy hermoso. Fue como volver al servicio. Creo que si hay una manera, y de esto se trata este personaje, que sirve al bien común y al prójimo. Sirviendo a todos, quizás sí pueda continuar como él y agrandando su legado de cara al público”, sentenció.

La clave del regreso del actor británico al personaje estará en filmes como Morbius o Doctor Strange 2, que esperan contar con cameos o pequeñas participaciones de varios personajes de Marvel, en un evento ‘cross-over’.