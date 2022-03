Néstor Morales no le aguantó una a Residente y así le contestó por su ataque musical a J Balvin

“Con solo un video entierro a este becerro y lo pongo a subir fotos con su perro. Este cobarde corderito mancebo es como un desayuno vegano, sin huevo”. Esta es parte de la ofensiva letra que Residente le dedicó a J Balvin y que no pudo tolerar el peridista Néstor Morales.

Bajo el nombre mBZRP Music Sessions #49, el rapero René Reyes publicó en YouTube un videoclip y en uno de los capítulos del tema se refirió directamente a J Balvin. Ante el ‘boom’ que resultó para los colombianos, el comunicador de Blu Radio no toleró el ataque musical y tuvo una contundente respuesta.

Así le contestó Néstor Morales a Residente por sus versos a J Balvin

“Residente es un tipo brillante, pero es fundamentalmente un idiota”, partió diciendo el periodista, argumentando que todo fue una “idiotez” que escribió desde Puerto Rico ante su percepción del paro en Colombia.

Si bien reconoce que Residente tiene talento para escribir y hacer rima en este tipo de expresiones, calificó su canción como un mensaje basado en la política. “El motivo es político: Residente muy activista del paro, apoyando a los de la Primera Línea, critica a J Balvin porque no se mojó”, opinó Néstor Morales.

Asimismo, el profesional se mostró sarcástico ante el hecho de que el cantante René Pérez asociara su letra con la obra ‘Don Quijote de la Mancga’, de Miguel de Cervantes.

“Este es el nuevo Cervantes de América Latina, o eso es lo que él cree”, siguió diciendo, a modo defensa para J Balvin.

“A mí me parece un tipo brillante, pero uno tiene de decidir para qué usa su ingenio. Residente lo usa para destruir a quienes no piensan como él”, remató Morales.

Ricardo Montaner reacciona con rimas y Vicky Dávila dice que Residente tiene “odio”

El cantante Ricardo Montaner, un mítico de la música romántica y suegro de Camilo Echeverry, se pronunció vía Twitter y calificó de “despiadado” el gesto de Residente contra J Balvin.

“He visto con tristeza como dos colegas (diferentes)se ensañan hasta sacarse sangre. Lo de mi querido @residente con mi querido @JBALVIN”, escribió al inicio el intérprete de La cima del cielo.

Seguidamente, tuiteó: “Es un acto despiadado, una masacre innecesaria, una ironía, un despilfarro de talento en una causa sin razón”.

Como el caballero y artista que es, Ricardo Montaner no se guardó ninguna y continuó expresándose en la red social. “Todos entramos, todos cabemos, más allá de los gustos y de los colores. Yo no sé de reguetón, ni de rimar señores, yo solo sé que la vida se trata de saber dar honores, al que limpia, al que barre, al que vende flores, al humilde, al patriota, al cartonero pobre”.

“El éxito no es culpable de tus sin sabores, ni la rabia es excusa para tus errores. Yo te invito, Residente, a un abrazo enorme, a José y a quienes para ti sean inferiores. No me culpes, no me cobres si algún día te encuentro, esto solo es un consejo de este cantante viejo”, selló.

Por su parte la periodista Vicky Dávila tampoco toleró lo que René Pérez hizo en contra de J Balvin, afirmando además que “no es un chiste”. Por si fuese poco, señaló que se trata de odio”.

Cabe destacar que a sus 36 años, J Balvin es uno de los artistas latinoamericanos que más premios acumula por su música: 5 premios Grammy Latinos, 8 Billboards Latin Music Awards, 11 Premios Lo Nuestro y 11 galardones de MTV, entre otros.