Marlene Favela confiesa que tiene pretendientes y está abierta al amor

Hace dos años que Marlene Favela regresó a la soltería después de anunciar su separación de George Seely. Sin embargo, no le había dado cabida al amor enfocada en la crianza de su pequeña Bella y sus proyectos profesionales.

No obstante, ahora la famosa actriz aseveró que podría considerar la llegada de un nuevo romance a su vida si así aparece, pues no está cerrada al amor y a sus 44 años sabe que le falta mucho por vivir.

“Yo cerrada no estoy”, explicó. “Pero mi prioridad es mi hija, yo no le voy a quitar ni tiempo, ni momentos, ni nada. Si la persona que llegue, me acepta con el paquete completo y, además, no solo me acepta sino que ama mi paquete, será bienvenido”, indicó la artista en una entrevista citada por People.

“Vamos a darle tiempo para que sea la persona correcta, que sea en el momento correcto y eso solo Dios lo decide”, agregó.

Marlene Favela, ¿en búsqueda del amor?

Eso sí, la protagonista de Gata Salvaje aseguró que no anda en presionando para que esos momentos lleguen debido a que le gusta que las cosas fluyan y la vida la sorprenda.

“Es que esas cosas no se planean, lo que Dios quiera, yo feliz lo recibo. Lo recibo con cariño y con muchos proyectos personales y en mi carrera. Entonces, si hay tiempo perfecto y se da, perfecto, y si no vendrá en el momento que tenga que venir, esas cosas no se tienen que buscar”, dijo la actriz en el programa de televisión Hoy.

Pero lo que es una realidad, es que la también modelo y empresaria le arrebata suspiros a varios pretendientes que están intentando conquistarla desde hace rato.

“Pues mira, siempre hay pretendientes, por qué decirte ‘ay no’, sería mentirte. Siempre hay, pero no de ahora, de antes. Creo que cuando estaba casada también había galán, o sea pretendientes, y ahora que estoy soltera también”, finalizó.