A lo ‘Pretty Woman’, así lució Karol G en la gala de los Billboard: ¿Anuel, qué hiciste?

Los 49 millones de seguidores que maneja Karol G en Instagram no son un chiste. La artista no solo luce por sus letras y canciones, sino también por su talento para vestir. Y así lo demostró en la gala de los premios Billboard Woman in Music, donde emuló el estilo de “Vivian Ward” en Pretty Woman.

Es de recordar que en la exitosa película de 1990, la actriz Julia Roberts utilizó vestimentas que hasta la fecha son icónicas y una de ellas es un vestido de gala rojo. Ese mismo lo llevó Karol G en el evento celebrado el miércoles 2 de marzo.

Karol G en los Billboard Woman in Music, como ‘Pretty Woman’

La Alfombra Roja literalmente se paralizó cuando la intérprete de Mamiii hizo acto de presencia. Con un vestido completamente rojo, descubriendo su pierna derecha, tacones plateados brillantes, guantos blancos y su cabello turquesa (prácticamente una marca), Karol G acaparón las cámaras fotográficas.

La cuenta @rechismes, dedicada a la farándula colombiana publicó la comparación y el parecido es impresionante. Asimismo, destacó que la paisa ganó el premio “Por romper las reglas”.

Los comentarios obviamente no se hicieron esperar y los usuarios no se cansaron de elogiarla. Incluso, algunos mencionaron a Anuel AA, ex pareja de Karol G, y quien en semanas recientes está causando revuelvo por su relación con Yailin “la más viral”.

“Ella brilla sola, gana premios y ni los presume”, “ese vestido es el sueño de muchas de nosotras”, “Karol G es apoteósica”, “hermosísima”, “y Anuel con Yailin, por Dios”, “parece una princesa de Disney”, “espectacular” y “la sacó del estadio”, fueron algunas de las reacciones.

Casi 50 millones de fans tiene Karol G en su cuenta oficial. Foto: Instagram @karolg

El mensaje de Karol G luego de ganar un premio en los Billboard

Ser elegida como la “Rule Breaker” es para la artista colombiana “un increíble honor”. Desde su cuenta oficial, luego de la gala de los Billboard Women in Music 2022, Karol G escribió un mensaje donde afirmó que el evento “celebra el talento y el trabajo de la mujer en la industria de la música”.

“Vi esa gala durante años soñando estar allí, visualizándome convencida de que trabajando duro podía llegar y puedo decir que fue más especial de lo que incluso pensé que podría ser”, expresó la paisa.

“Además de tener la increíble oportunidad de cantar delante de mujeres que tanto admiro y respeto, hoy me desperté sin poder creerlo todavía pero ahí está una vez más… lo lindo de la vida y los sueños QUE SÍ SE CUMPLEN y aún no caigo de cómo y después de tantos años. Pero SÍ PASA”, añadió en Instagram.