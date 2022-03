Verónica Castro revela un secreto sobre María Félix después de casi 30 años

Verónica Castro es reconocida por su faceta como actriz, cantante y presentadora de la televisión mexicana , donde a través de sus programas nocturnos, entrevistó a las figuras más importantes del medio del espectáculo en México.

Una de sus invitadas fue María Félix, diva de la época Cine de Oro mexicano, con quien compartió varias perspectivas sobre temas relacionados a la mujer. Sin embargo, hubo una ocasión en que “La Doña” se pronunció en contra de los hombres.

Para sorpresa de todos fue a nivel nacional y en la ultima emisión del programa “La Tocada”, que conducía Verónica Castro, donde María bonita reveló a los televidentes y a la audiencia presente que ese día verían algo distinto.

View this post on Instagram

Sin lugar a dudas, la sola presencia de María Félix en el programa era un éxito asegurado y un fuerte incremento al rating en la televisión mexicana durante esos días.

El recuerdo de ese momento en el que dos de las mujeres más hermosas de México se reunieron fue impactante, ya que “La Doña” no se contuvo al platicar sobre los problemas que confrontan las mujeres en la sociedad.

View this post on Instagram

Dio su opinión sobre que el mundo fuera patriarcal y que creía que la situación no cambiaría pronto y, que si ocurría, no le tocaría verlo. Otro de los puntos tocados en la entrevista fueron los consejos que dio la Diva del cine nacional a las mujeres:

Recientemente Verónica Castro reveló a una famosa revista, que la actriz de la Época del cine de Oro se había tomado unas copitas de champagne rosado, antes de salir a escena y cuyo permiso fue concedido para que pudiera hacerlo en televisión nacional.

La conversación fluyó tan a gusto que, María bonita se atrevió a decir: “No sé por qué estoy tan feliz. Estoy tan a gusto y tan contenta”.

View this post on Instagram

Acerca del tema de violencia y violación a las mujeres, la actriz manifestó su preocupación y dejó a la audiencia boquiabierta al declarar lo siguiente:

“Es preciso que la mujer sea fuerte, que sea firme, que sea autónoma en la medida de lo posible. Que busque tener una vida ella misma, pero una vida independiente, una vida... claro, con su papel de madre, con su papel de esposa, eso está bien. Yo he sido madre y esposa y lo he sido a fondo, pero me he forjado a pulso y me he hecho yo una vida propia. La mujer debe valer y darse a valer y más en este país de machos”.