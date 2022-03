La romántica sorpresa del esposo de Thalía que le robó suspiros a la cantante

El secreto de los matrimonios duraderos es mantener viva la llama del amor, algo que saben muy bien Tommy Mottola y Thalía que no dejan pasar alguna oportunidad especial para decirse lo mucho que se quieren.

Así lo hizo el empresario recientemente, que aprovechando que la mexicana está emocionada de comenzar un nuevo reto profesional, le envió una romántica sorpresa que la intérprete de No Me Enseñaste no pudo evitar presumir en sus redes sociales.

Aunque no dio mayores detalles al respecto, la artista de 50 años regresó a los estudios de grabación y por ese motivo, su pareja la sorprendió con un gigante ramo de rosas rojas que tocaron su corazón.

La sorpresa de Tommy Mottola a Thalía

“Hoy arrancó oficialmente un proyecto por el cual he luchado por más de dos años y medio. Las cosas que uno ama a veces toman tiempo, y cuando das ese primer paso oficial para ver ese sueño hecho realidad, es una emoción inimaginable”, comenzó escribiendo en su Instagram.

“Y encima de eso, recibir estas hermosas rosas de parte de mi amado Tommy Mottola deseándome todo lo mejor en este arranque de proyecto lo hace más especial”, agregó visiblemente emocionada con un video corto en el que se le ve sonriendo.

De inmediato, su esposo desde hace 22 años le comentó “Felicidades mi amor” y los fans tampoco tardaron en reaccionar dejándole más de 44 mil ‘me gusta’.

Asimismo, le enviaron los mejores deseos en lo que parece ser la preparación de su décimo tercer álbum de estudio, el cual significaría un gran regreso a los escenarios después de años alejada por la pandemia.

No obstante, sería su segunda producción consecutiva porque el año pasado también publicó Desamorfosis, de donde se desprendieron éxitos como Mojito, No te vi y Barrio, algunos de los más sonados.