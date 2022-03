Yeferson Cossio dijo que le desea regalar una casa a Jenn Muriel, pero ella no la quiere recibir

La ‘Cossionovela’ de Yeferson Cossio y Jenn Muriel pica y se extiende. Luego de que se anunciara la ruptura, el joven se lamentara, la modelo respondiera e incluso se revelara el supuesto “romance” con Aida Victoria Merlano, el creador de contenido ahora dice que quiere regalarle una casa a su ex.

Entre lágrimas y elogiando las virtudes de Jennifer, Cossio informó que el quiebre se produjo hace algunas semanas. También acotó que ambos querían cosas diferentes, motivo que habría encaminado a la separación.

Sin embargo, la respuesta de Jenn Muriel dejó una extraña incertidumbre. “Es más que obvio que no tengo mucho que decir. Cada quien actúa y sigue en su vida como mejor le parezca”, fueron parte de sus palabras en medio del video donde a Cossio se le vio dándose un beso con Aida Victoria.

Yeferson Cossio quiere regalarle una casa a Jenn Muriel, pero ella no la acepta

En un nuevo pronunciamiento en su cuenta oficial, esta vez en un video de casi 14 minutos, Cossio volvió a hacer de Jenn Muriel y afirmó que él le ha cumplido todos los sueños.

“Yo a Jennifer le he dado todo el amor del mundo y real, de verdad. Pero yo a Jennifer no le doy paz mental, por las cosas que quiero. No le doy estabilidad emocional. Yo para qué le voy a dar una casa, un carro, todas esas banalidades si al final a ella no le va a dar paz mental”, expresó Yeferson Cossio.

Asimismo, reveló que al momento de la separación él quiso que Jenn Muriel se quedara “con la mitad de todo”, pero ella dijo que no.

“En estos momentos estamos peleando porque le quiero comprar una casa para que se quede con los perros y no me la quiere recibir. A Jennifer no le importa el dinero, ¿si ven lo superior que es?”, agregó Cossio.

Finalmente recalcó que Aida Victoria Merlano no tuvo nada que con la ruptura con Jenn Muriel y que después de los videos filtrados en redes sociales ya él estaba soltero.

Jenn Muriel pide que la dejen en paz

Acostada en la cama de un hotel donde se está quedando, Jennifer Muriel decidió pronunciarse para calmar las especulaciones y pedir que la dejen en paz.

“A la gente sí le gusta ver el mundo arder, qué cosa tan horrible. ¿Osea no pueden dejar el chismecito ya?”, partió diciendo la joven modelo.

Seguidamente negó estar haciendo marketing para una supuesta canción que ella va a lanzar. “Ahora están inventando que yo estoy armando polémica para hacerle marketing a una supuesta canción que yo voy a sacar y que ellos son los protagonistas (Aida Victoria y Cossio). ¿A ustedes les cabe eso en la cabeza, de verdad? Yo no me voy a prestar para esas estupideces”, expresó.

Jenn Muriel es una de las modelos e influencers más deseadas de Colombia. Foto: Instagram @jennmuriel

Aclaró que efectivamente no está con Yeferson Cossio y que su historia de amor llegó a su fin. “Sí terminamos, que quede claro, sí, se acabó. Estoy en un hotel de hecho, como una hueva”, contó.

Finalmente señaló sobre las especulaciones: “Si no aparezco en las historias llorando es porque estoy súper feliz y todo es una farsa. Ah, pero si apareciera llorando entonces estoy haciendo marketing”.