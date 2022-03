Selena Gomez y las lecciones de vida que ha dado a lo largo de su carrera

Con apenas 29 años Selena Gomez se ha convertido en inspiración para muchas mujeres con las lecciones de superación que ha ido dejando a lo largo de su camino.

La ex chica Disney tiene un master en su vida con cada una de las experiencias amargas que le ha tocado hacerle frente y la han convertido en toda una mujer fuerte.

Selena ha alzado su voz como feminista, empresaria, cantante y filántropa, ayudando a miles de niñas y mujeres desde su propia experiencia.

La actriz entró a la actuación desde muy pequeña lo que le generó distintos traumas pero logró enfrentarlos y convertirse en una mujer exitosa.

Ella no ha tenido miedo a posponer sus compromisos laborales para dedicarse tiempo.

En más de una oportunidad ha confesado que ha dejado de usar su móvil por largos períodos y no es ella quien maneja sus redes sociales por su bienestar mental.

“Cuando estuve en terapia no tenía móvil ni nada, pero fue genial. Todo lo que me preocupaba dejó de hacerlo y salí adelante”, confirmó.

Ni el maquillaje, ni los filtros, ni los outfits más elegantes representan la verdadera belleza.

“Estuve meses en el campo y jamás me peinaba… ¿y qué? Me ayudó a sentirme más fuerte frente a los demás”, sostuvo.

Si de algo ha aprendido Selena es de las relaciones amorosas pues en esto no ha tenido mucha suerte, pero de cada pareja se ha quedado con una enseñanza.

“Tienes que buscar que tu vida no dependa tan solo de una persona. Es importante para mí cuidar a mi familia y a mis amigos y me quiero asegurar de que eso nunca cambie por un tío. Antes era muy joven e influenciable, y me sentía insegura… Ahora quiero a alguien que aporte algo a mi vida, no que me complete. Soy afortunada porque ahora estoy con alguien que es más un mejor amigo que otra cosa”, agregó.

— Selena Gomez