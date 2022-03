Películas de Netflix que debes ver cuando tienes muchas inseguridades en tu relación

Un hecho en las relaciones es que sufrimos más por lo que imaginamos que por lo que realmente pasa, por lo que en caso de dudas, muchas respuestas están en un maratón de películas de Netflix.

Al igual que le sucedió a estas protagonistas, es normal cuestionarse la fidelidad de nuestras parejas, si habrá futuro juntos o si seremos más fuertes que los problemas, por lo que hay que buscar el diálogo con el otro en vez de sobrepensar, que no le hace bien a nadie.

Películas de Netflix para ver si sufres de inseguridades en la relación

A todos los chicos que me enamoré

Esta trilogía, además de ser muy entretenida, nos hace sentir identificadas porque todas alguna vez hemos tenido relaciones que son una montaña rusa de emociones.

¿Será que sí me quiere? ¿Ya olvidó a su ex? ¿Nuestro amor soportará los cambios? Viviremos todo esto de la mano de Lara Jean, a quien la vida la junta de la manera más divertida con su crush, Peter, no sin dificultades de por medio.

Confianza

Con una historia mucho más adulta y hasta de tintes eróticos respecto a la anterior, este drama de Victoria Justice nos presenta a una dueña de una galería y su esposo, un presentador de noticias.

Su amor será puesto a prueba cuando la tentación y los celos se hacen presentes por culpa de dos extraños que entran a su relación aparentemente perfecta.

Holidate

Iniciar una relación puede ser complicado, en especial, si antes había una amistad de por medio. Esta es una de las películas de Netflix más divertidas que habla sobre esta transición, con Emma Roberts en el papel estelar.

Cansados de atravesar las fechas festivas solos, dos amigos hacen el acuerdo de ser la cita del otro. No obstante, cuando aparecen los sentimientos reales, no sabrán cómo lidiar con esto.