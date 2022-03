Este es el requisito de Lucero para volver a las telenovelas

Desde que era tan solo una niña, Lucero fue capaz de cautivar al público tanto en el mundo musical, como con sus capacidades de actuación, sin embargo desde hace varios años se encuentra alejada de las pantallas.

Aunque han tenido una exitosa carrera como cantante, muchos de sus fanáticos esperan con ansias el día que vuelva a interpretar a algún personaje de telenovela, pero ha dejado claro que no es tan sencillo que acepte un proyecto televisivo.

Lucero desea volver a su faceta de actriz, sin embargo para ella es indispensable que un requisito sea cumplido y, así finalmente, la podríamos volver a ver brillando en la pantalla.

Recientemente, la famosa fue cuestionada sobre la posibilidad de volver a actuar, a lo cual respondió de forma muy concreta que debía ser un proyecto que la enamore desde el primer momento.

Para “La Novia de América” no es tan sencillo regresar a las telenovelas, ya que no está dispuesta a participar en una producción solo porque sí, debe ser un regreso triunfal.

“Volver a la televisión no es así como que tan fácil como cualquier historia. Estoy buscando algo lindo. No sé, pero algo así atractivo, que me enamore, que me atrape y que yo crea que puede atrapar al público. Yo creo que he hecho telenovelas muy padres como para hacer una solo porque sí”, dijo la famosa.

Lucero se mantiene cercana a la televisión

Aunque no se ha sumado a ningún elenco hasta el momento, Lucero sí se mantiene cercana a algunas producciones de televisión y esto “Los ricos también lloran”, en la que tuvo una especial participación, pero no como un personaje.

La artista fue la encargada de cantar dos de los temas principales de la telenovela, de la cual es una gran fan.

“Me ha encantado y agradezco muchísimo que me hayan invitado a cantar estas dos canciones para esta telenovela. Para mí, ‘Los ricos también lloran’ fue mi novela favorita. Yo estaba picadísima con la historia, con los actores y me volví fan de mi ‘Vero’ Castro”, dijo lucero al respecto.