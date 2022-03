Selena Gomez con elegante abrigo color block y pantalones grises tiene un look casual chic

Si hay algo que ha demostrado Selena Gomez a lo largo de su trayectoria profesional, además de su incuestionable talento y su personalidad simpática, es su exquisito estilo al vestir.

Sobre la alfombra roja o eventos especiales, la estrella siempre deslumbra en originales estilismos elegantes, atemporales y con un toque justo de sensualidad en los que rezuma sofisticación.

No obstante, en su día a día, la famosa apuesta por construcciones estilísticas más desenfadadas, aunque nunca menos estilosas, con las que igualmente es toda una inspiración.

Tal como la que llevó la noche del pasado 26 de febrero para salir con sus amistades en West Hollywood en un look casual chic con el que además de su gran estilo, mostró su sencillez.

Selena Gomez cautiva en un atuendo relajado y chic en cita con amigos

De acuerdo a Daily Mail, Gomez fue captada derrochando estilo mientras esperaba por su auto en el estacionamiento del hotel Sunset Tower tras disfrutar de una cena con sus amigos.

En esta salida, la protagonista de Only murders in the building apostó por enfundarse en un outfit relajado y elegante con el que acaparó todas las miradas y los flashes.

El estilismo de la artista 29 años para la cita estaba compuesto por un cómodo suéter de punto blanco cropped con mangas largas y pantalones grises holgados de cintura alta.

Encima de su sencillo atuendo, la productora llevó un elegante abrigo largo color block en gris, negro y blanco de botonadura cruzada y cuello con solapas que es pura tendencia.

Asimismo, la cantante de 999 completó su acogedor atavío en colores neutros con un par de cómodos zapatos. En cuanto a los complementos, Selena demostró que menos es más.

Y es que la celeb se apegó a la estética minimalista y agregó solo unos aretes dorados como accesorio. De igual forma, lució unas gafas para leer con montura roja durante el paseo.

Con respecto a su beauty look, eligió presumir su belleza natural con su melena castaña recogida en un moño apretado y su rostro lozano completamente libre de maquillaje.

La también talentosa actriz, por supuesto, no olvidó llevar su cubrebocas puesto, pero se la quitó en un momento mientras conversaba con sus amigos en el vestíbulo del hotel.

De esta forma, la famosa no solo se reafirmó como un auténtico referente de estilo para toda ocasión, además demostró que procura tener un balance entre su vida personal y profesional.

Y es que, en medio del rodaje de la segunda temporada de Only murders in the building en Nueva York y sus otros proyectos, siempre tiene espacio para ponerse al día con viejos amigos.