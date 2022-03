Salma Hayek posa como diosa griega en un ceñido vestido coral que enmarcó sus curvas

Los Premios del Sindicato de Actores de la Pantalla (SAG Awards) se llevaron a cabo el domingo por la noche, en vísperas de la gran entrega de los Premios de la Academia.

Estos son particularmente importantes e interesantes porque son elegidos por algunos de los mismos actores, directores y productores, además de que sientan un precedente de los que serán ganadores en los Oscar.

Alguien que destacó en el último año fue Salma Hayek, con su participación en la cinta “Eternals”, donde demostró lo importante que es la representación en roles protagónicos. Recordemos que dijo haber llorado en cuanto vio “su cara morena” en la piel de un personaje como Ajak, quien es uno de los más poderosos.

La actriz deslumbró en su paso por la alfombra roja de los SAG Awards 2022, con un vestido que la hizo lucir como toda una diosa griega con toques del glamour de la época dorada de Hollywood.

Hayek portó un diseño satinado en tono salmón perteneciente a la firma Gucci. La estrella que también participó en “House of Gucci”, complementó el look con unos guantes largos de transparencias en el mismo tono que el vestido.

En una serie de fotografías que compartió en su cuenta de Instagram, Hayek dejó claro que cada vez luce mejor y que los años no son ninguna excusa para dejar de sentirte sexy.

✨Salma Hayek ✨ en los SAG Awards.



Los #SAGAwards parecen el Olimpo, con tantas bellezas andando.#SalmaHayek pic.twitter.com/5KUayOTaTz — Nací Para Ser Rica✨👄 (@PeroAlgoFallo) February 28, 2022

Si algo ama destacar la actriz son sus curvas y vaya que lo logró con este modelo. Y es que el corte del vestido, el cuello halter asimétrico y los detalles drapeados sobre el pecho y el vientre le dieron el balance perfecto para maximizar su sensualidad.

Para el maquillaje, Hayek optó por algo sencillo pero que no pasó desapercibido ya que incluso señalaron que hizo un pequeño homenaje a la princesa Diana.

La veracruzana llevó un blush durazno y un delineado de ojos en azul marino que complementó con un con sombras oscuras.

Para enmarcar su rostro, Hayek optó por una cola de caballo alta con mechones ligeramente ondulados con lo que lució elegante.

Salma siempre destaca por su seguridad y autenticidad. Ella no sigue las reglas que buscan encasillar a las mujeres en un estereotipo de cuerpo.

Aunque siempre han puesto en duda su talento y su fama por sus raíces mexicanas y exhuberante físico, ella nunca ha permitido que nadie la haga menos.

En esta entrega, Salma demostró cuánto ha crecido en la industria. Compartió mesa con nada más y nada menos que las estrellas del momento como Lady Gaga, Selena Gomez, Jessica Chastain, Will Smith y Helen Mirren, además de los protagonistas de Squid Game.

Ustedes no entienden, todo el poder que tendrá esa mesa en los SAG Awards. Lady Gaga, Salma Hayek, Lee Jung Jae, Jung Ho-Yeon Selena Gomez, Jessica Chastain, Will Smith, Helen Mirren juntos será el mejor servicio del año. pic.twitter.com/U6vFqx5OdB — David;⚡️ (@GAGAXBTS) February 25, 2022

La noche de los SAG Awards estuvo llena de sorpresas, siendo el triunfo de los actores de Squid Game toda una revelación.

La serie dramática surcoreana ganó a lo grande ya que Lee Jung-jae y Jung Ho-yeon ganaron como actor principal y actriz, respectivamente. El programa también se llevó el premio a mejor serie dramática, lo cual una vez más abrió las puertas a productos extranejeros como lo hizo Parasite en su momento.

Pero también fue una gran noche para los latinos. Salma Hayek estuvo nominada en la categoría de Mejor elenco en una película por “House of Gucci”.

Por su parte, Eugenio Derbez también estuvo presente, Derbez ya que la película Coda en la que participó, estuvo nominada a Mejor elenco. Esta cinta ha estado en una especie de montaña rusa ya que no ha tenido las oportunidades de exhibición que hubiese querido. Cuando se estrenó en Sundance, fue elogiada pero al vender a Apple TV, no ha llegado a tantas personas, además de que su estreno en cine fue en agosto del año pasado, cuando la pandemia todavía no permitía que muchos asistieran a las salas.