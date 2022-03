Repasan a José Antonio Neme por actitud detrás de cámaras: “No es buen compañero”

En un nuevo capítulo de Zona de Estrellas, los panelistas abordaron la sorpresiva aparición de José Antonio Neme en el noticiero de Mega, debido a la cobertura especial realizada por el conflicto entre Rusia y Ucrania. Si bien muchos halagaron su profesionalismo en pantalla, otros lo criticaron por su actitud fuera de las pantallas.

“Es medio chupete de fierro”, lanzó primero Vasco Moulian. Sin embargo, no fue el único que tuvo palabras para el comunicador, pues el periodista Manu González se hizo parte de la conversación revelando desconocidos aspectos de su personalidad.

“Cuando sale de Mega no tuvo buenas palabras ni para sus jefecitos”, comentó, para luego referirse al regreso de José Antonio Neme como animador del matinal Mucho Gusto. Un espacio del que el español formó parte hasta el año 2017.

“Yo trabajé con José Antonio Neme dos años. Como periodista no puedo negar que hace un buen trabajo, pero como persona no es buen compañero”, contó. “A nosotros no nos daba ni los buenos días”, agregó, indicando que “tiene un análisis de la vida muy particular”.

Manu González repasó a José Antonio Neme por actitud detrás de cámaras

En el programa de Zona Latina, Manu González reveló que en las reuniones de pauta en que se preparaban los temas para el matinal de Mega, José Antonio Neme “entraba, se le ocurría tal cosa porque le parecía necesaria para contar y él la contaba sin ningún problema”.

También reveló una situación que vivió con el periodista, cuando formaba parte del canal. “Si una persona, la saludas y no te mira, no existes”, dijo, revelando que en una ocasión decidió encararlo. “Me acerco y le digo ‘oye, José Antonio, ¿tienes algún problema conmigo?’”, contó, a lo que Neme habría contestado: “no, yo estoy en otra”.

Tras las palabras de su compañero, Joche Bibbó comentó: “Aquí hemos entrevistado gente que dice que es de no saludar cuando entraba al área de prensa del canal”. En ese sentido, Manu González explicó que su actitud no tenía nada que ver con su calidad profesional. “Lo que hace, lo hace bien”, remarcó.