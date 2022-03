Las historias de amor más impactantes en la realeza que no pudieron ser

Los integrantes de la realeza son de carne y hueso como nosotros, e incluso, también han tenido amores imposibles que por prohibiciones de la Corona, prejuicios sociales, diferencias y escándalos no pudieron ser.

Algunos fueron más mediáticos que otros, pero todos prueban que en terrenos amorosos cualquiera puede tomar malas decisiones.

Los amores frustrados de la realeza

Diana de Gales y James Hewitt

En medio de su matrimonio con el príncipe Carlos, Lady Di se refugió en los brazos del instructor de equitación de sus hijos, James Hewitt.

Para aquel entonces su unión con el heredero al trono estaba pasando por un mal momento, así que solía verlo constantemente y hasta fuentes cercanas aseguran que se enamoró.

No obstante, su romance fue separado por la misma Familia Real y después él se vengó publicando algunas de las cartas que ella le envió. Hay un rumor que indica que el príncipe Harry sería su hijo al ser pelirrojo, pero las fechas no coinciden.

Príncipe Margarita y Peter Townsend

Este romance no fue creación de la serie ‘The Crown’ porque en la realidad transcurrió como lo plasmó Netflix. La hermana de la reina Isabel se enamoró de un capitán divorciado y muchos años mayor, que no le agradó a la reina.

Ellos tenían planes de casarse pero necesitaban la aprobación de Isabel para poder llevarlo a cabo. Ella se negó porque el matrimonio cristiano era indisoluble y fueron separados.

Con el corazón roto, tiempo después se enamoraría del fotógrafo Antony Armstrong-Jones, con quien tuvo un matrimonio turbulento.

El príncipe Harry

En dos oportunidades el hijo menor de la princesa Diana tuvo que finalizar sus romances por el intenso acoso de la prensa. El primero de ellos fue con Cressida Bonas, con quien estuvo de 2012 a 2014.

“Aunque la relación era formal, se terminaron separando pues, supuestamente, a la socialité le costaba mucho trabajo lidiar con la atención” que ocasionaba sobre ella, reportó Quién.

Ya antes le había sucedido lo mismo con la sudafricana Chelsy Davy, con quien estableció una larga relación, desde 2004 hasta 2011, aproximadamente.