Karen Bejarano arrasó con interpretación de “No por él”: “¡Impresionante!”

Casi 180 mil reproducciones son las que acumula hasta el momento el video compartido por Juan Pedro Verdier en Instagram, en el que Karen Bejarano aparece cantando el recordado hit “No por él”.

Recordemos que originalmente el tema era interpretado junto a Ximena Abarca, quien actualmente se encuentra radicada en Australia. Debido a su ausencia, la famosa ex chica Mekano pidió a un voluntario para entonar su parte.

Los resultados fueron compartidos por el esposo de Karen Bejarano, Juan Pedro Verdier, en su cuenta de Instagram, en donde se puede ver el desplante del voluntario en el escenario y la emoción de los asistentes al evento.

“¡Que impresionante! Anoche mi amada @karenbejaranotv rompió la noche junto a Javier en el escenario, luego de pedir algún voluntario para cantar el tema ‘No por él’ y este fue el resultado. ¡Increíble el cariño de todos y la buena energía que nos compartieron, gracias a todos!”, escribió el uruguayo en la plataforma.

La publicación se viralizó rápidamente en la red social, y generó positivos comentarios por parte de sus seguidores. Muchos reaccionaron con nostalgia, y otros destacaron la presentación de Karen Bejarano, quien en 2020 aseguró que se encontraba trabajando en una nueva versión del hit.

“La cagó”, escribió Gianella Marengo. “Temones de la básica”, “Se me paran los pelos”, “Hermosos recuerdos. Se me eriza la piel”, y “Se me cayó el carnet. Maravilloso”, escribieron algunos usuarios.