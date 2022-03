Daniela Luján responde a quienes le piden que reemplace a Belinda como novia de Christian Nodal

Tras darse a conocer la ruptura entre Belinda y Christian Nodal, varios usuarios de redes sociales comenzaron a pedir a Daniela Luján que reemplace a Belinda como novia de Nodal, haciendo referencia a la vez en que Daniela reemplazó a la actriz en la telenovela infantil ‘Cómplices al rescate’.

La respuesta de Daniela Luján a las comparaciones con Belinda

Desde que sucedió el reemplazo de Belinda en la telenovela, los fans recuerdan el momento por medio de memes y chistes. Por eso cuando se dio a conocer la ruptura de la pareja, las bromas sobre la comparación entre Daniela y Belinda comenzaron.

Pero Daniela no se quedó callada y respondió aclarando si los chistes le molestaban. En una entrevista con Venga la Alegría Fin de Semana, la actriz aseguró que no le importan los memes que la relacionan con Christian Nodal y Belinda y que prefiere tomarlo con humor.

La famosa dijo que incluso comparte algunos memes porque le parecen muy graciosos y que las burlas son parte de ser una figura pública. De esta manera dejó ver que mantiene una actitud relajada cuando se trata de las redes sociales.

Además dijo que los memes y bromas le regalan publicidad y que se trata de un chiste entre personas de su generación.

Sin embargo también aclaró que no está interesada en el cantante, no lo sigue en redes sociales y no quiere mantener una relación sentimental con él. Además de que ella mantiene una relación sentimental de varios años con Mario Alberto Monroy.

Por su parte, tras haber anunciado el final de su compromiso, el cantante Christian Nodal reapareció para mostrar que ya ha tomado los primeros pasos para seguir adelante, tapando el tatuaje en honor a Belinda y dando nuevas declaraciones que su público tomó como indirectas hacia su ex novia.

En el concierto que ofreció en Costa Rica el pasado 19 de febrero, el cantante dejó ver que el tatuaje que tenía en su rostro con la palabra BELI ya había sido tapado con otro diseño.

Ahora a lado de su oreja derecha se aprecian símbolos de póker sobre cada una de las letras que conformaban el nombre de la artista.

Durante su presentación el cantante mencionó que la nueva canción que presentaría la compuso hace cuatro o cinco años y resaltó que en ese momento no sabía que las cosas más bellas de la vida, no se pueden comprar, como la lealtad, el respeto, el amor, la fidelidad, la confianza y una buena amistad.

Tras su separación la famosa dio un mensaje breve y contundente en el cual aclaró lo que sentía sobre el final de su relación. Belinda afirmó que se concentraría en su bienestar y dedicó unas palabras a sus fans que le han mostrado su apoyo.

La cantante primero dijo que agradecía todo el amor y apoyo incondicional de sus fans, sobre todo en estos momentos difíciles.

“Ustedes saben que soy una persona introvertida y es porque siempre trato de cuidar mi corazón, pero inevitablemente me duele y mucho.”