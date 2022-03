Carla Jara sorprende con un radical cambio de look al estilo Karol G

No es una coincidencia, así lo planificó Carla Jara. La ex figura televisiva se atrevió recientemente a un radical cambio de look donde decidió teñirse el cabello en color turquesa, imitando el puro estilo de la cantante colombiana Karol G.

Ella misma quiso compararse con la intérprete de temas como 200 copas, Bichota y Mamiii, sin embago, los usuarios también le dejaron su opinión y también quedaron impactados con el cambio de estilo.

Así luce Carla Jara con su nuevo look

La ex chica Mekano es una usuaria activa en su cuenta de Instagram. Desde su plataforma comparte distintos momentos de su vida actual, incluyendo sus actividades laborales, la familia y un gran amor que siente por los animales.

Ahora quiso mostrar su lado más fashion y se atrevió con el estilo de Karol G. Recordemos que la cantante lanzó recientemente un tema con Becky G, Mamiii, que ha estado en el foco mediática por su letra, debido a que algunos versos estarían dedicados a Anuel AA, emparejado con Yailin “La más viral”.

“Cuando me baja la locura. Ellaaaaa la Karol G. Lindo sábado bellezas”, escribió Carla Jara para el video publicado en su perfil oficial, y que ya suma más de 22 mil ‘likes’.

Los comentarios no se hicieron esperar y muchos de sus fans reaccionaron así: “Toda una Bichota”, “me encanta”, “hermosa”, “te quedó increíble”, “lindo lindo”, “te pasaste”, “muy bacán”, “cuando algo te quede mal te aviso” y “buen tema”.

El último de los mensajes hizo referencia a la canción de Karol G que Carla Jara utilizó para el registro: Déjalos que miren.

Así es el look que se practicó Carla Jara en el cabello. Foto: Instagram @carlajaracadiz

Carla Jara estuvo alejada de las redes

Hace algunas semanas, cuando el 2022 tenía poco de haber iniciado, los seguidores de Carla Jara notaron que la ex figura televisiva estaba algo alejada de sus redes sociales, lo que causó preocupación.

Debido a esto, la famosa decidió aclarar por qué estaba distanciada y comenzó diciendo: “Partí el año como las (emoticon de pelota), pero ya estoy recuperándome”.

“Estuve muy enferma, pero con el amor de mis mejores enfermeros @fcokaminski y @marianokjuega los días se hicieron más fáciles. Y gracias a mi súper mamá que siempre estuvo ayudándome…”, agregó Carla Jara en el posteo.

Asimismo, agradeció a todos los internautas que se preocuparon por ella y que le enviaron saludos para que se continuara recuperando del motivo que la tenía convaleciente.

“Les mando un besote y agradecimientos a todos lo que me escribían preguntando por qué estaba desaparecida de insta”, expresó Jara.

“No es mi mejor cara, pero nada importa cuando te sientes feliz de tener un día más de vida, una posibilidad más de cumplir tus sueños, de disfrutar junto a tus seres queridos. Lo que más le pedí al 2022 fue salud y así será, estaré más sana que nunca”, selló la ex Mekano.