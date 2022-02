Sarah Jessica Parker combina un elegante abrigo celeste y pants blancos en un look casual chic

Desde el estreno de And just like that…, el revival de la exitosa serie Sex and the city, Sarah Jessica Parker ha vuelto a conquistar al público con los fabulosos outfits de Carrie Bradshaw.

No obstante, la estrella no solo fascina con las apuestas de moda de su icónico personaje en la producción de HBO Max, también lo hace en la vida real con sus construcciones estilísticas.

Así lo hizo el pasado martes 22 de febrero al salir por la ciudad de Nueva York en un atuendo ecléctico con el que revalidó su título como prescriptora de moda e impulsora de tendencias.

Sarah Jessica Parker fascina en look ecléctico en la Gran Manzana

De acuerdo a Daily Mail, la intérprete de 56 años fue captada derrochando garbo mientras cumplía con algunos recados por la Gran Manzana acompañada por un par de conocidos.

Mientras hacía un recorrido por las calles neoyorquinas, la famosa acaparó la atención enfundada en un estilismo tan cómodo como elegante encabezado por un abrigo celeste.

La sofisticada prenda de la actriz para mantenerse abrigada en su salida por la helada ciudad presentaba un largo midi, botonadura sencilla, solapas de muesca y bolsillos laterales.

Parker la llevó encima de una blusa negra y un par de pantalones de chándal blancos para mantenerse confortable. Asimismo, elevó su look athleisure a una mayor elegancia con su calzado.

La celeb apostó por unos Mary Jane elaborados en cuero negro con tacón grueso, punta afilada y correa con hebilla adornada con cristales de su línea de zapatos SJP by Sarah Jessica Parker.

En cuanto a los complementos, la luminaria apostó por agregar un par de aretes discretos, un collar plateado, un práctico minibolso negro y unos auriculares que llevó colgando del codo.

Con respecto al beauty loook, Sarah Jessica remató su estilismo con su melena teñida con mechas grey blending recogida en un pulcro moño apretado y su rostro libre de maquillaje.

Por último, la magnate de la moda completó con la prenda infaltable en cualquier atuendo en esta época: un cubrebocas. En esta ocasión, eligió uno en negro para protegerse de la covid-19.

De esta manera, Sarah Jessica Parker no solo lució sensacional y demostró que está en su mejor momento, además se reafirmó como musa del estilo elegante para mujeres en sus 50.