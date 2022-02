Raquel Argandoña aclaró relación actual con Kel Calderón: le envió recado

Más de un año ha pasado desde la polémica familiar de los Calderón Argandoña, y la relación entre sus integrantes continúa marcada por el distanciamiento. Recordemos que el clan enfrentó un quiebre tras el ataque sufrido por Hernán Calderón Salinas a manos de su hijo. Luego de aquella situación, Kel Calderón apoyó a su padre y Raquel Argandoña al menor de la familia.

El hecho produjo una fractura en su relación familiar, la que no ha podido revertirse hasta el día de hoy. Sin embargo, hace unas semanas llamó la atención un particular comentario realizada por la ex panelista del Bienvenidos en una publicación de Kel Calderón.

“Estás muy linda”, puso en una fotografía de las vacaciones de la influencer, lo que inmediatamente encendió las alarmas en torno a una posible reconciliación. A pesar del gesto, las famosas siguen distanciadas y así lo confirmó la opinóloga en conversación con El Mercurio.

Consultada por su relación actual con Kel Calderón, Raquel Argandoña aclaró que siguen apartadas. “Una madre siempre está preocupada y con las antenas paradas por si los hijos te necesitan”, comentó, para luego enviarle un recado a su hija. “Mis hijos saben dónde ubicarme y que estoy para ellos al cien por ciento siempre”, sostuvo.