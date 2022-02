¿Quién dice la verdad? Estas son todas las versiones de la boda falsa de Eugenio Derbez y Victoria Ruffo

Aunque han pasado muchos años, la boda falsa de Eugenio Derbez y Victoria Ruffo sigue dando de qué hablar, pues cada uno ha contado una historia diferente, y ahora surgió la versión del actor Marcial Casale, quien “ofició” la ceremonia.

A continuación, te contamos qué han dicho los tres sobre este evento.

La historia de Victoria Ruffo

La polémica de hace años surgió porque la actriz aseguró que Eugenio la engañó con una boda falsa, y que ella siempre pensó que era real.

En una entrevista con Gustavo Adolfo Infante, la actriz contó cómo ocurrieron las cosas y recordó que el comediante no se quería casar.

“Yo ya lo he aclarado muchas veces... A Eugenio yo siempre le dije que me quería casar y siempre estaba yo duro y dale, duro y dale, sobre todo, porque ya estaba yo embarazada; entonces, él obviamente, y yo creo que ya es notorio que él no se quiere casar, o sea, nunca se ha querido casar, no me dijo que no, pero se hizo guaje”, dijo Victoria.

Y contó cómo fue que Eugenio la llevó a la fiesta. “Entonces un día, me acuerdo muy bien, me dice: ‘Oye tengo una cita en un hotel con unas personas que me quieren contratar ¿me acompañas?, yo dije: ‘Sí, claro que sí’. Yo ya estaba embarazada”, indicó.

“En eso, me dice: ‘No sabes el helipuerto de este hotel, la vista que tiene, vamos. Bueno, yo, le voy mentando su mamá de que estoy embarazada y eran escaleras... Ya que íbamos a llegar, empiezo a oír la marcha nupcial y le dije: ‘Qué está pasando’, en eso baja una amiga de él con un vestido de novia y me lo enfundan, me dan un ramo y me hacen subir las escaleras”, agregó Ruffo.

Victoria insistió en que en ese momento, ella pensaba que se trataba de una boda real.

“A lo lejos veo un cuate, vestido de padre. Yo no conocía a este cuate. Yo nunca me había casado, para mí, yo me estaba casando. Hasta que me casé con Omar (Fayad) supe que había que hacer que amonestaciones, y que el acta de nacimiento... Yo asumí que nos estábamos casando, hubo argolla y todo el rollo. Comimos pizzas y de ahí corrimos al Ángel de la Independencia a tomarnos unas fotos”, expresó la intérprete.

Y contó que al final se enteró que todo fue una farsa. “Ya le lloré, me dio coraje; dije: ‘pues cara de qué me vieron’, pero para mí era mi boda”, confesó la artista.

La versión de Eugenio Derbez

En una entrevista con Yordi Rosado, el productor contó cómo fue aquel día y aseguró que, desde el principio, Victoria sabía que no era una boda real; además, dijo que él no la hubiera engañado, pues en aquel entonces ella era una de las favoritas de Televisa.

Derbez contó que Ruffo se preocupó por lo que pudiera decir la prensa acerca de su enlace, así que decidieron decir que ya estaban casados y compraron unos anillos. “Nos vamos a un supermercado en Echegaray, y en una joyería de ahí, los compramos”, dijo el actor.

Eugenio contó que cuando recogió las joyas, él quiso hacer algo romántico, por lo que organizó una “fiesta de disfraces tipo boda”.

El artista invitó a la familia de Victoria y ellos sabían que se trataba de un juego; incluso, su amigo Marcial Cásales fue quien “ofició la ceremonia”. “Victoria lo conocía de años, sabía perfectamente quien era él”, agregó.

Cuando llegaron al lugar, la actriz estaba consciente de que todo era una broma y que sólo lo hicieron para divertirse junto a sus amigos. Por otro lado, Derbez dijo que posiblemente ella declaró que no sabía que era falsa, por recomendación de su abogado, para poder quitarle la patria potestad de su hijo José Eduardo.

Las declaraciones de Marcial Cásales

Ahora, el actor que “ofició la ceremonia” contó su versión de lo ocurrido y le dio la razón a Derbez.

“Tiene su versión Victoria y su versión Eugenio. Nada más te puedo decir que, tal cual lo platicó Eugenio con Yordi, así sucedió. De lo que pensó Victoria, yo no voy a opinar... Lo único que te puedo confirmar es que sí salió del camerino del show, Eugenio dijo: ‘Quiero darle los anillos de una forma especial a Victoria’”, expresó Cásales.

Aunque aclaró que no conoce si Victoria sabía que era falsa, pero considera que era algo obvio por cómo se dieron las cosas.