Meghan Markle recrea vestido de Lady Di y luce como una princesa

Meghan Markle sigue sorprendiendo con sus looks en cada aparición, y recientemente lo volvió a hacer, llevando un vestido muy parecido al que llevó su suegra, Lady Di hace muchos años.

La exactriz asistió junto a su esposo, el príncipe Harry a los premios Asociación Nacional para el Avance de la Gente de Color (NAACP por sus siglas en inglés).

Es la primera aparición que hace la famosa pareja este 2022, y, además, fueron galardonados con el Premio del Presidente por sus logros especiales y el servicio público distinguido por su fundación Archewell.

Para este evento, Meghan encantó como siempre, con un look espectacular, en el que, además, recordó y rindió honor a la princesa Diana.

El vestido con el que Meghan Markle rindió honor a la princesa Diana

Meghan eligió para esta ocasión tan importante un vestido largo y azul, de escote asimétrico, con abertura en la pierna.

Esta prenda era obra de Christopher John Rogers, conocido por vestir a mujeres poderosas y exitosas como Michelle Obama, Beyoncé y Lady Gaga.

El vestido, que fue hecho con tela de seda, además contaba con una capa de tul de color azul turquesa en el escote.

Meghan lo llevó al mejor estilo de Hollywood, con un peinado muy elegante, llevando su cabello suelto, de lado, con las clásicas ondas hollywoodienses que le dieron mayor elegancia.

Complementó este atuendo con unos tacones, joyas, argollas grandes y redondas plateadas, y un maquillaje sencillo pero perfecto, con labios nude.

Este vestido es muy parecido a una prenda larga de seda, en el mismo tono azul, con escote asimétrico que Lady Di llevó en uno de sus eventos.

No es la primera vez que Meghan recrea looks de su suegra, en otras oportunidades tanto ella como Kate, han rendido homenaje a la princesa con algunos de sus looks.

Y, además, la celebridad llevó una pulsera de piedras azules que perteneció a la princesa, dejando claro que la tiene más que presente.