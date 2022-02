Marcial Casale rompe el silencio sobre la supuesta boda entre Victoria Ruffo y Eugenio Derbez

La boda de Victoria Ruffo y Eugenio Derbez ha sido un tema controversial por varios años, especialmente porque las partes involucradas mantienen versiones distintas sobre lo que sucedió. Ahora Marcial Casale, el actor que ‘ofició’ la boda dio su versión de los hechos.

Eugenio Derbez revela qué sucedió realmente con su ‘boda’ con Victoria Ruffo

La polémica sobre la boda de los famosos volvió a surgir después de que Eugenio Derbez revelara que la actriz y su familia sabía que se trataba de una boda falsa y aseguró que la versión de Victoria Ruffo cambió cuando se separaron.

En una entrevista con Yordi Rosado, Eugenio dijo que después de tiempo juntos y un hijo la pareja se reconcilió después de que habían decido separarse. Para celebrar su reencuentro Eugenio y Victoria compraron anillos. Entonces él quiso sorprenderla al hacer una fiesta para darle los anillos.

La temática de la fiesta sería una boda, por lo que él le avisó a sus amigos y familia sobre su plan e incluso le pidió a Marcial Casale que ‘oficiara’ la ceremonia.

Según Eugenio, Victoria estaba de acuerdo y le gustó tanto la sorpresa que durante un año habló de cómo Eugenio le había dado el anillo. Sin embargo al momento de su separación sus abogados le recomendaron que cambiara su versión y que dijera que el actor la había engañado con una boda falsa.

Eugenio dijo que esto era algo con lo que había cargado toda su vida y que le dolía mucho que una buena intención con su pareja se hubiera convertido en un escándalo.

Finalmente reveló que en su cumpleaños, le pidió a su hijo José Eduardo que de regalo le dijera a su madre que dijera la verdad, después de 30 años, pero ella se negó.

La versión de Marcial Casale

Marcial había trabajado por varios años con Eugenio y Victoria lo conocía. En una entrevista con medios de comunicación, el actor dijo que se había tratado de una boda simbólica que únicamente se había realizado para entregarse anillos.

“Tiene su versión Victoria y su versión Eugenio, nada más te puedo decir que tal cual lo platicó Eugenio con Yordi, así fue”

Casale apoyó la versión de Eugenio, sin embargo no opinó sobre la versión de Victoria y dijo que desconocía si ella sabía que no era real, aunque él recuerda que era imposible no saber que la boda era falsa, pues ella llegó al lugar a ponerse un vestido de novia que amarraron con cinta adhesiva.

“Yo no sé si Victoria sabía o no, pero es más que obvio que si tú llegas y te ponen un traje de novia y te lo amarran con cinta, en un lugar que no es santificado, no sirve para casarse por la iglesia, lo tenemos todos claro.”

También afirmó que no hubo ostia ni consagración, tampoco hubo agua bendita, ni lazo, ni firma, ni siquiera tuvieron pláticas prematrimoniales como pareja.

Finalmente resaltó que si se hubiera tratado de una trampa, él no hubiera aceptado formar parte de eso, porque es un hombre casado y con familia. Además recordó que cuando surgió el chisme hace 20 años, a él también le afectó porque incluso amenazaron con excomulgarlo.