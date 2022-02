Kenita Larraín lanzó nueva predicción sobre el Gobierno de Gabriel Boric: “Vienen cambios profundos”

En un nuevo capítulo de Triángulo, Kenita Larraín lanzó una nueva predicción sobre el Gobierno del presidente electo Gabriel Boric, quien asumirá como mandatario el próximo 11 de marzo.

En la instancia, la conocida numeróloga analizó la fecha en que el político participará del cambio de mando. “Miren la fecha 11 de septiembre, 11/09, después nos vamos a la caída de las torres gemelas, también hay 11/09. Son números que se relacionan a grandes cambios. De hecho, el 11 es luz porque todos los números tienen la parte armónica”, señaló.

Kenita Larraín continuó su análisis remarcando que el número 11 es ‘maestro’ y que también coincide con la fecha de nacimiento de Gabriel Boric. “Que se elija la fecha 11 para que asuma no es casualidad”, observó.

Kenita Larraín y el Gobierno de Gabriel Boric: “Vienen muchos cambios profundos”

Consultada por el Gobierno del presidente electo, Kenita Larraín comentó: “No me cabe duda que van haber buenas intenciones, pero la energía planetaria va a influir en todos los países, todos los gobiernos, porque estamos hablando de un cambio planetario. Las personas que más se aferren a las viejas estructuras, forma de vivir antigua, dinero, todo, son las personas que más mal lo van a pasar, vienen muchos cambios profundos”.

“El Gobierno de Boric no va a ser la excepción planetaria, entonces a lo mejor lo que ellos tienen súper planeado, como organizado de cómo se va a manejar el país y plazos, lo más probable es que se desarme en el camino”, continuó.

“No vamos a tener, creo yo, un Gobierno como los que esperábamos o teníamos antiguamente, todo esto no se va a dar de la misma forma antigua, sino que estamos en un proceso de transición y van a venir muchos cambios, que son favorables igual, no son negativos”, finalizó.