Así de impresionante es el parecido entre Laura Prieto y su hija Tabata

Cuando Laura Prieto tenía 19 años se convirtió en madre de su única hija hasta el momento, Tabata, quien ya está en camino a cumplir su mayoría de edad. En una reciente historia de Instagram que publicó la ex Calle 7, el gran parecido entre madre e hija asombró a más de uno.

Cabe destacar que no es la primera vez que la similitud física de la modelo uruguay y su hija queda en evidencia. Sin embargo, la reciente imagen causó mayor impresión ahora que Tabata se ha convertido en toda una mujer.

Así es el parecido de Laura Prieto y su hija

En una sesión de preguntas y respuestas que la famosa compartió con sus fans, uno de los usuarios le consultó: “¿Vives con tu hija?”.

Con una imagen de ambas en un vehículo, Laura Prieto contestó diciendo: “En la semana sí, porque yo la llevo y la voy a buscar al colegio”.

El enorme parecido de Laura Prieto con su hija Tabata. Foto: Instagram @lauraprietov

Seguidamente contó: “Tabi va a cumplir 17 años y con el papá vivimos relativamente cerca, así que ella va y viene”. Y añadió: “Tenemos una muy linda relación los 3″. Recordemos que la adolescente nació por fruto de la relación entre Laura y Felipe Rojas Kuscevic.

Esa “linda relación” que aseguró la modelo ya había quedado evidenciada anteriormente. En una transmisión del extinto matinal Viva la Pipol, de Chilevisión, la ex chica reality la modelo afirmó que “el papá de mi hija es un 7. La verdad es que se ha portado súper bien”.

Laura Prieto se sometió a una infiltración lumbar

A principios de febrero, la famosa contó en las redes sociales que tomó la decisión de practicarse una infiltración lumbar, debido a que padece hiperlordosis. Esta condición consiste en “una curvatura excesiva de la columna vertebral en la espalda baja”.

Según los especialistas en traumatología, la hiperlordosis forma una “C” en la región lumbar, lo que va produciendo dolores.

“Este último mes ha sido insufrible. He tenido que parar días de trabajo, la verdad que no me dejan con mi diario vivir, no puedo hacer deporte y me encanta”, expresó Laura Prieto antes de someterse al proceso médico. También pidió que le desearan suerte y los testimonios de usuarios que quisieran contar que han atravesado por la misma condición.

Laura Prieto tuvo que infiltrarse por intensos dolores pic.twitter.com/FFP32asB89 — Mira lo que Hizo Chile (@MiraloquehizoCl) February 2, 2022

Más tarde, luego del proceso, Laura Prieto se pronunció en sus historias de Instagram que “tuvo heavy la infiltración. No sé si será tensiones que vas cargando a lo largo de la vida, pero como que hice catarsis y dolió mucho”.

Seguidamente expresó que ya estaba en etapa de recuperación y espera no padecer los dolores de espalda baja “por un buen tiempo”. “Gracias a todos por sus mensajitos, voy a descansar para recuperarme”, selló Laura Prieto en su publicación.

La imagen también dejó un tierno detalle y es que se aprecia a un gatito que está durmiendo en su pecho. En una historia de su perfil contó que es una hembrita y se llama Celeste, en homenaje a su país. “Llegó en un periodo muy especial de mi vida”, afirmó la también actriz.